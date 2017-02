Filmó a las tres "viudas negras" que le desvalijaron la casa

Tres mujeres desvalijaron la casa de un joven abogado en el barrio porteño de Versalles, tras suministrarle una droga que lo hizo dormir durante casi 26 horas, luego de conocerlo junto a unos amigos en un boliche de San Telmo, denunció hoy la víctima. El episodio ocurrió en la madrugada del sábado 4 de este mes y el saqueo quedó registrado en cámaras de seguridad de la vivienda.

El profesional había ido junto a cuatro amigos a festejar un cumpleaños al boliche "Rey Castro", donde un relacionista público contratado por el local les presentó a tres jóvenes. En un momento de la madrugada, un amigo del abogado le sugirió la idea de ir con las tres mujeres a su casa, de donde uno de los jóvenes se retiró poco después de haber llegado.

"Quedamos tres hombres y tres mujeres. Después, dos de ellas, que están identificadas a través de Facebook con el apellido Benítez y son oriundas de la ciudad de Formosa, simulan quedarse dormidas", relató Ivo y contó después que la tercera joven, quien se identificó como Florencia y dijo vivir en el barrio porteño de Villa Urquiza, manifestó haberse manchado la ropa con un vino espumante. "Sorpresivamente, aparece en ropa interior y me quiere hacer oler esa mancha de vino. Uno, en la inocencia, huele esa mancha, que tenía un olor nauseabundo. No era olor a vino. Después me dice que tome el espumante para sacar ese sabor. Tomo. Luego, se le cae un arito y se le cae una pastilla", puntualizó.

En un momento en el que el letrado se dirigió al baño de la planta alta de la casa, esa mujer le pidió a sus amigos que se retiraran con el argumento de que querían tener relaciones sexuales. "Minutos después, quedo completamente inconsciente. Estuve dormido casi 26 horas", expresó el joven.

Aprovechando que la víctima estaba completamente dormida, las mujeres desvalijaron la propiedad: "televisores, minicomponentes, todo lo que tenían a su paso se lo llevaron", protestó Ivo.

