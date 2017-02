Los supuestos chats en los que Charlotte Caniggia confesaría que su novio le pegó

El noviazgo entre Charlotte Caniggia y Loan parece no dar para más. Tras las idas y vueltas sobre una supuesta agresión del cantante contra la hija de Claudio Paul y Mariana Nanis, ahora aparecieron una serie de chat que confirmarían las sospechas de la familia Caniggia.

El peridista de espectáculos Ángel de Brito, publico la serie de mensajes que la ex participante del Bailando por un Sueño se envió con su amigo Kennys Palacios, donde admitiría que vivió una situación violenta con su novio.

"¿Él te pegó? ", le pregunta el estilista. Y ella contesta: "Sí. Vos no digas nada". Kennys entonces se indignó: "Ah, no, amiga. No podés permitir eso".

"Está loco. Por eso lo voy a dejar", contestó ella. "Ya se fue a la mierda. Es un enfermo", acotó él.

Y ella siguió: "No voy a permitir más maltrato. Antes nunca me había pegado. Pero el otro día, amigo, me agarró de los pelos, me empujó. Me dijo puta. Es un maltratador. Lo arruinaría, pero no vale la pena que después se haga famoso. Eso es lo que busca".

"Siempre te lo dije, amiga, cuando te zamarreó en Año Nuevo", es la respuesta de Kennys en las capturas filtradas por el conductor de los 'Ángeles de la mañana'.

