“Si hubiésemos sabido que tenían antecedentes no los habríamos elegido para viajar”

Los tucumanos que quedaron varados en Perú le respondieron al dueño de la empresa de turismo, Enrique Alberto Banchero, que la semana pasada declaró “haber cumplido con todo” lo contratado. Exigen que la agencia se haga cargo de los gastos que ellos pagaron y que les devuelvan el costo del paquete que contrataron para presenciar el partido de Atlético en Ecuador.



Una vez de regreso en Tucumán, los hinchas denunciaron que la empresa a la que le compraron los pasajes para llegar a Quito -capital de Ecuador-, no cumplió con lo pactado y los dejó varados en la frontera de Perú. Según sus declaraciones, se resignaron a llegar al estadio dónde se disputaría el partido y comenzaron la travesía. “Vimos el partido en la frontera pero no sabíamos qué hacer. Nos quedaba poca nafta y estábamos en un lugar muy inseguro así que continuamos el viaje y llegamos al hotel alojamiento dónde dormimos”, contó Carlos Quiroga, uno de los hinchas.



“Vengo a desmentir lo que dijo Banchero la semana pasada. No cumplieron con nada, ni nos devolvieron nada”, continuó Quiroga. Alega que son 58 en total los afectados por los inconvenientes y que lo único que piden es que les devuelven lo que gastaron en el viaje: “pagamos los pasos fronterizos, el combustible y el alojamiento. Además del paquete de viaje que no cumplieron”.



Quiroga afirma que son $ 10.000 lo que la empresa debería devolverle a cada uno de ellos, en función de los gastos que tuvieron. “Banchero desapareció y no nos atiende el teléfono. No sé qué gana con seguir mintiendo”, declaró el hincha.



“Hay gente que tenía que viajar a Iquique y también quedó varada. Si hubiésemos sabido que tenían antecedentes de este tipo no los habríamos elegido para viajar”, finalizó Quiroga al hacer alusión a supuestos hechos que otras personas comentaron que les ocurrieron.