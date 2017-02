Barcelona en crisis: ¿qué le pasa a Messi?

BARCELONA, España.- Los síntomas de depresión en Barcelona se acumulan: Lionel Messi no celebra un gol decisivo, el Camp Nou abuchea a sus jugadores, aumentan los rumores de la marcha del técnico al final de la temporada, el ex azulgrana Dani Alves carga contra la directiva y el ex presidente Joan Laporta lo secunda.



Todo esto está sucediendo cuando el conjunto azulgrana acaba de ganar 2-1 a Leganés. Pero la forma importó más que el fondo. Barcelona necesitaba ofrecer buenas sensaciones tras la durísima derrota 4-0 ante Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, pero el domingo ocurrió todo lo contrario a lo esperado, afirmó DPA.



La realidad es que el modesto Leganés, un recién ascendido inmerso de lleno en la pelea por la permanencia, fue mejor en el Camp Nou y tuvo ocasiones más claras que Barcelona, al que sólo le salvó un penal a dos minutos del final que transformó Messi.



Lejos de mostrar la euforia propia por conseguir los tres puntos, el argentino no celebró nada. Tampoco lo hizo el habitualmente jubiloso Gerard Piqué, quien en el banco mantuvo su rostro más serio. Pareció un tanto en contra.



En realidad, todo el partido fue el fiel reflejo de lo que es hoy el equipo azulgrana. No gobierna los partidos, su centro del campo es inexistente, hay una enorme desconexión entre líneas, los rivales le llegan con facilidad y todo queda a expensas de lo que puedan inventar los delanteros, que últimamente no es mucho.



Al encuentro asistieron 63.378 espectadores y fue la peor entrada de la temporada en el coliseo catalán, con capacidad para casi 100.000 personas. Los hinchas aprovecharon el partido más para abuchear al portugués André Gomes y a su entrenador, Luis Enrique, que a animar al equipo. También aquí se advierte un divorcio.



Así, el arquero Marc-André Ter Stegen aseguró que no entendía los silbidos y Luis Enrique pidió que los abucheos fueran dirigidos a él, no a los jugadores.



La resaca no fue mejor y hoy sus dirigentes pudieron leer en el diario "ABC" una entrevista con el ex futbolista azulgrana Dani Alves, quien declaró: "Los que hoy dirigen Barcelona no tienen ni idea de cómo tratar a sus futbolistas".



Y Laporta, ex presidente del club y enemigo enconado de los actuales dirigentes, aprovechó el mal momento para ajustar cuentas en las redes sociales: "El equipo sufriendo, el público dividido y La Masia (lugar de formación de jóvenes futbolistas) desmantelada".



De fondo, y con las palabras de Alves amenazando, queda el silencio de Messi fuera del campo también. Nada se sabe sobre su renovación y cada día que pasa aumenta la inquietud del hincha del Barcelona.



En estas circunstancias prepara Barcelona su próximo partido de la Liga ante Atlético de Madrid y el "rearme" de moral para intentar conseguir la remontada ante Paris Saint-Germain en la vuelta de Champions.