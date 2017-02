Alperovich no dijo una palabra durante las sesiones de todo el 2016

Con apenas una ausencia durante todo el año, el ex gobernador José Alperovich cerró 2016 siendo el parlamentario más silencioso del Senado ya que no pronunció ni una palabra a lo largo de 22 sesiones.



El tres veces mandatario tucumano, que integra el bloque PJ Frente para la Victoria (FpV), ocupó el último lugar, según la medición realizada para el Indice de Calidad Legislativa, que fue publicada por Parlamentario.com. Quedó incluso detrás de Carlos Menem, que pronunció tres y que acumulaba dos años consecutivos en silencio, marca que el riojano repitió en 2007, 2009, 2012 y 2013.



Hombre de pocas palabras, el riojano dos veces presidente de la Nación abrió la boca para aclararle a Federico Pinedo que su voto "fue afirmativo" y, al no escucharlo el presidente de la sesión, repitió "afirmativo". Con esto le alcanzó para superar a Alperovich, que ocupó el puesto 72.



Entre los representates tucumanos, la más locuaz fue Silvia Elías de Pérez, del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), que con dos ausencias, formuló 17.799 palabras y se ubicó 12° entre los parlamentarios.



La tercera tucumana en el Senado es Beatríz Mirkin, también del PJ Frente para la Victoria (FpV), que finalzó 36° después de pronunciar 9.593, a lo largo de 21 sesiones.



Como contrapartida, los senadores que más hablaron durante 2016 fueron el rionegrino Miguel Pichetto, del PJ Frente para la Victoria (FpV), con 44.908 palabras, seguido por la puntana Liliana Negre de Alonso, de Alianza Compromiso Federal, con 31.385 palabras y Federico Pinedo, de Alianza Unión Pro, con 31.054 palabras.