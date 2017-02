Nadie de la política llamó a Milani desde que está detenido

BUENOS AIRES.- Gustavo Feldman, abogado del ex jefe del Ejército César Milani, se manifestó hoy esperanzado en que la Cámara Federal de Córdoba acepte el recurso de apelación a la prisión preventiva dictada contra su defendido, por presuntos delitos de lesa humanidad, al insistir con que "no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación".



Además, reiteró que ningún político se comunicó con él para conocer en detalle el estado de la causa y dijo anhelar que "nadie" lo haga, al sostener que la situación procesal del militar depende de "los parámetros de la Constitución y de la ley".



El ex jefe del Ejército quedó detenido el viernes último en La Rioja, tras presentarse a indagatoria por su presunta responsabilidad en los secuestros y torturas de Pedro Olivera y su hijo Ramón, en 1977; y de Verónica Matta, en 1976.



"Hoy a la mañana, están girando los antecedentes del recurso de apelación a la ciudad de Córdoba, donde funciona la Cámara Federal que es alzada del Juzgado de La Rioja, y estamos enderezados y encaminados en subsanar esto", se esperanzó Feldman en diálogo con radio La Red.



El letrado recordó que, "cuando recién se está iniciando una persecución penal, son dos los parámetros que indican que un inocente tiene que permanecer detenido: peligro de fuga o entorpecimiento", señaló DyN.



"En este caso es diáfano que no se da ninguna de las dos condiciones", consideró Feldman. Y agregó: "Milani, con 62 años, cuatro hijos, arraigo, patrimonio y familia, ¿se va a fugar? ¿Adónde? ¿Cómo?".



"Segunda cuestión: ¿peligro en entorpecimiento de investigación o probatorio? Ninguna parte en este juicio, ni la acusación pública ni la acusación particular, ha ofrecido y presentado tanta prueba como esta defensa", finalizó.