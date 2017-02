Guillermo Moreno defendió a Milani: “es inocente, no tengo ninguna duda"

Guillermo Moreno se refirió a la detención del exjefe del Ejército, César Milani, acusado de secuestrar a tres personas en La Rioja durante la última dictadura militar. El ex secretario de Comercio de la Nación afirmó que su socio en la cadena de pancherías Tío Tola está preso injustamente y afirmó: "es inocente, no tengo ninguna duda. Es mi socio, mi compañero y mi amigo".

Milani fue detenido el viernes pasado acusado de secuestrar durante la última dictadura militar a Pedro Adán Olivera y su hijo, Ramón Olivera, en 1977, y de participar en la detención ilegal de Verónica Matta en 1976.

Moreno consideró que la detención del militar está relacionada con un manejo del gobierno de Mauricio Macri para correr el centro de atención de la polémica por el aumento a los jubilados y el acuerdo con el Correo Argentino. "Parece ser que una hora antes de la detención, el juez recibió un llamado. El Ministerio Público es quien tenía que pedir la detención y no lo hizo. Llamaron de parte del Presidente, dicen que llamaron y dijeron que le vendría bien la detención", aseguró en el programa Mauro, la pura verdad.

Como parte de su defensa a su socio comercial, Moreno contó que habló con Milani sobre la acusación y dijo que el militar le afirmó que era inocente. "Eso con nosotros no va, ni torturar ni matar por la espalda. Si mató en combate es otra discusión. Él me dijo que no y también me dijeron que no los que sabían. Fui y les pregunté a los que tenía que preguntar", remarcó.

Según relató, Milani sostuvo "él no se sienta en la mesa de los torturadores" y le dijo: "Guillermo, yo no te estaría mirando a los ojos así si no fuera lo que te digo".

El ex funcionario k también habló sobre la polémica por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino y arremetió contra el Presidente. "Macri va a terminar pobre y preso por lo del Correo. Y entonces se va a producir el milagro argentino: va a tener que salir a trabajar por primera vez en la vida cuando salga de la cárcel para mantener a su mujer y a su hijita", concluyó.

