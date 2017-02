Papa Francisco: "enemigos son todos aquellos que hablan mal de nosotros"

El papa Francisco calificó hoy como "enemigos" a los que "hablan mal de nosotros y nos calumnian", al tiempo que aseguró que "la represalia no lleva nunca a la resolución de conflictos", por lo que pidió responder "con el bien", luego de la serie de afiches y sátiras en su contra aparecidos en el Vaticano en las últimas semanas.

"Cuando hablamos de enemigos no debemos pensar en quién sabe qué persona lejos nuestro: hablamos también de nosotros mismos, que podemos entrar en conflicto con nuestro prójimo, a veces con nuestros familiares", aseguró el pontífice durante el Ángelus de este domingo desde el balcón del palacio Apostólico.

"Enemigos son todos aquellos que hablan mal de nosotros, que nos calumnian y nos hacen mal. Y no es fácil digerir esto. A todos ellos estamos llamados a responder con el bien, que también tiene sus estrategias, inspiradas por el amor", agregó el obispo de Roma, en una respuesta implícita a la serie de críticas de sectores conservadores que recibió en las últimas semanas.

Durante su mensaje frente a miles de fieles en la Plaza San Pedro, Francisco recordó que "ya en los Evangelios queda de manifiesto que la ley del amor supera la del Talión, aquella del ojo por ojo y diente por diente".

"Hay que distinguir entre la Justicia y la vendetta, que nunca es justa", sentenció antes de lamentar "cuánta enemistad en las familias".

"La represalia no lleva nunca a la resolución de los conflictos. Vos me la hiciste, yo te la devuelvo. Esto no resuelve los conflictos, ni es cristiano", agregó, antes de sentenciar que "también el enemigo es de hecho una persona humana, creada como tal a imagen de Dios, más allá de que al presente esa imagen se vea empañada por una conducta indigna.

Tras los afiches anónimos y una edición apócrifa del diario oficial del Vaticano L'Osservatore Romano con duros cuestionamientos a su magisterio aparecidos a comienzos de febrero, los grupos críticos del papa Francisco continuaron esta semana su ofensiva contra el Pontífice con una versión satírica de una canción clásica de 1950 en la que denuncian un "clima de miedo" en sus cuatro años de papado.

"That's Amoris" se titula el video que comenzó a girar en YouTube, en un juego de palabras entre la clásica "That's Amore" del ítalo-estadounidense Dean Martin y la exhortación apostólica de 2016 "Amoris laetitia", blanco de las críticas de los sectores conservadores de la Iglesia por la apertura que supone hacia los divorciados vueltos a casar, entre otros ejes.

En el video satírico, dado a conocer por la vaticanista Franca Giansoldati, se suceden diversas críticas al pontífice enfocadas en las "diferentes interpretaciones" de la exhortación, por lo que se preguntan "¿Dónde está Müller?", en referencia a Gerhard, el cardenal alemán encargado de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

El video, al igual que los afiches y el diario apócrifo, embiste además contra Jorge Bergoglio por no haber respondido la carta que cuatro cardenales díscolos le enviaron el año pasado pidiéndole precisiones sobre la "Amoris laetitia", un texto donde el pontífice expone su visión sobre el amor y la familia en base a las conclusiones de los Sínodos de Obispos de 2014 y 2015.

La pieza crítica llega además a preguntarse "¿Cuándo seremos liberados de esta cruel tiranía?".

El video, según publicó Giansoldati en el diario romano Il Messaggero, fue hecho por John Henry Westen, fundador de la organización pro-vida norteamericana Voice of the Family y co-fundador del sitio LifeSitenews.com.

Hace dos semanas, los líderes de las principales organizaciones pro-vida de Estados Unidos se reunieron con el cardenal Raymond Burke, uno de los cuatro firmantes de la carta sin respuesta del papa, y a quien el Pontífice envió a la remota isla de Guam a investigar posibles casos de abuso sexual. (Télam)

