Denuncian que César Milani está detenido en condiciones "alarmantes"

Mariana Barbitta, defensora del ex jefe del Ejército César Milani, afirmó hoy que insistirá con su estrategia para "lograr la libertad" del acusado por delitos de lesa humanidad con una apelación ante la cámara federal de Córdoba, mientras el militar seguía detenido en la misma cárcel

de La Rioja adonde llevaban a los secuestrados por la dictadura.

La abogada advirtió también que analiza la posibilidad de presentar un "habeas corpus" si "se agrava" la condición de detención de Milani, a la que consideró de "alarmante".

"Voy a poner todas mis energias en lograr la libertad" de Milani, resaltó Barbitta en diálogo con DyN y aseguró que estaban "evaluando todas las alternativas posibles".

Asimismo, en una entrevista con radio Splendid, indicó que su cliente estaba "preocupado, indignado y enojado" porque se le negó la posibilidad de arresto domiciliario pese a que tiene 72 años.

En ese sentido, recordó que se presentará en la mañana del martes a una audiencia en la Cámara Federal de Córdoba, una instancia judicial superior a la de La Rioja, con el objetivo de "discutir ahí fuertemente la ausencia clara de peligro de fuga y entorpecimiento" de la investigación.

La letrada insistió con que la prisión preventiva dictada contra el ex jefe del Ejército es "absolutamente arbitraria e indignante, ya que está a derecho desde el minuto cero y no hay riesgo de fuga ni entorpecimiento".

Milani, añadió, "está detenido en el Servicio Penitenciario Provincial (de La Rioja); alojado en un espacio con una mayoría de condenados, en una situación alarmante".

El ex jefe del Ejército quedó alojado en una celda común, en el pabellón 5, bajo régimen ordinario y con temperaturas que oscilan los 40 grados, en el mismo penal adonde llevaba a quienes lo han acusado de secuestro y torturas.

En ese pabellón, según fuentes penitenciarias, "se encuentran los detenidos por delitos de lesa humanidad y de la policía" y con el ingreso de Milani son 14 hombres los encerrados.

El director de la cárcel local, Eduardo Polledri, detalló a radio FM Fénix que el militar "se le tomaron todos los datos y se le pidió la ropa. Se lo trata como cualquier detenido” porque "no hay celdas vip en el penal", ubicado al lado de un cementerio parque, hacia el sureste de la ciudad capital.

La cárcel se llama a silencio entre las 22 y las 7 de la mañana, hora en que "se comienza con la fajina, el acomodamiento de las pertenencias y el desayuno", añadió Polledri.

La fiscal federal local Virginia Miguel Carmona consideró que su detención se debe a la necesidad de "evitar que el imputado entorpezca el desarrollo de la investigación".

Miguel Carmona explicó a radios locales que así se pretende "facilitar la comparecencia" de Milani ante el tribunal, dado que la Fiscalía pide "desde hace años" su indagatoria y "en la causa hay elementos sólidos como para justificar su detención".

"Desde 1984 hay testimonios que indican que Milani participó en los secuestros de Ramón y Pedro Olivera", ratificó y aseguró que el detenido "tiene todas las garantías a su disposición".

Graciela Ledo, hermana del soldado conscripto desaparecido Alberto Ledo, remarcó que "las pruebas, en esta causa y en la de mi hermano (que se tramita en Tucumán) son tan evidentes que es imposible que haya quedado en libertad".

Ramón Olivera, otro de los denunciantes, recordó que "él me trajo a mí acá y no tan sólo a mí, sino a muchos presos. El firma un acta donde dice que sí, que efectivamente él me traslada desde el Instituto de Rehabilitación Social, la cárcel riojana (donde hoy está detenido), hasta este juzgado federal".

Esto "echa por tierra su argumento de que en esa época estaba en Catamarca", añadió en diálogo con la prensa local.

