En la góndola, los precios de los productos del campo valen casi cinco veces más

BUENOS AIRES.- La diferencia entre el precio que pagó el consumidor en góndola por productos agrícolas-ganaderos en enero "se multiplicó 4,96 veces" respecto de lo que recibió el productor en el campo, indicó hoy un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Según el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) de CAME sobre una canasta de 25 alimentos, la mandarina fue el producto que mostró mayor disparidad en su valor, y alcanzó un "récord" de 19 veces. El informe precisó que el índice IPOD de CAME registró en enero "un deterioro de 1,1 %" frente a diciembre, y "una mejora de 24,5 %" respecto a igual mes de 2016.



"Lo que explica el leve aumento en enero fue el incremento en la diferencia de la mandarina, que alcanzó un récord de 19 veces, y de la manzana, que subió a 11,54 veces", señaló. Según detalló, el IPOD agrícola mejoró en enero 0,2 % frente a diciembre, y un 27,5 % interanual. Por su parte, el IPOD ganadero aumentó en enero 6,2 % en la comparación mensual, y se incrementó 3,6 % en la variación interanual, según informó la agencia Dyn.



"La participación del productor en el valor de góndola subió por cuarto mes consecutivo al ubicarse 10 % por encima de diciembre. Para el promedio de los alimentos agrícolas y ganaderos relevados, el agricultor recibió el 27,8 % del precio que pagó el consumidor en góndola (frente a 25,1 % en diciembre)", destacó.

El estudio puntualizó que de los 25 alimentos que integran la canasta del IPOD, en nueve aumentó la brecha, en 16 bajó, y en uno se mantuvo sin cambios.