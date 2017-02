El fútbol argentino licitará la televisación de su liga

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dará mañana un paso más en su objetivo de reanudar los torneos el 3 de marzo, al recibir las ofertas de televisación de la liga de primera división, informó hoy un dirigente.

Pese a un pedido del consorcio estadounidense "Consor" para extender en diez días el plazo de presentación, los dirigentes ratificaron que mañana recibirán los sobres cerrados y que analizarán las propuestas el viernes próximo durante una asamblea. "Si esperamos otra semana a la TV, no podríamos empezar a jugar según lo proyectado", sostuvo a la prensa el vicepresidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, Leonardo López, representante de los clubes de Primera B Nacional.



La transmisión del fútbol es el principal ingreso económico de los clubes, que ante la decisión gubernamental de poner fin al programa Fútbol para Todos (FpT) en forma anticipada abrieron negociaciones con compañías de televisión internacionales. Los dirigentes esperan así duplicar los ingresos por televisación con respecto al programa estatal FpT, vigente hasta diciembre pasado, comunicó la agencia Dpa.



En 2016, el Estado argentino pagó casi $ 1.700 millones (unos U$S 106 millones), mientras este año la base mínima en la licitación a sobre cerrado es de $ 3.000 millones (alrededor de U$S 188 millones). El torneo argentino tiene como líder a Boca Juniors y se interrumpió el 18 de diciembre último, con motivo de la decimosexta fecha. Hasta el momento, la AFA recibió tres ofrecimientos, los presentados por las cadenas Fox-Turner, ESPN y por el consorcio Consor.