Cartas de lectores

He leído en el Panorama Tucumano “Salvemos a Tafi del Valle”, de José Názaro (4/2), algunos de los graves problemas que tiene esta ciudad turística. El valle, como ecosistema, tardó millones de años en formarse hasta alcanzar el equilibrio entre los componentes bióticos y abióticos que lo conforman. Además del crecimiento constante y dinámico que tiene la industria turística, otra razón para prestarle una especial atención, es la relación compleja que existe entre esta actividad y su impacto (positivo o negativo) en el ambiente. De los positivos siempre se habla y se los pondera, pero los negativos son ignorados u ocultados y a veces de forma deliberada e intencional, sin tener en cuenta que la fortaleza del turismo depende de la salud del ambiente. Como todo sistema natural, el valle tiene una capacidad de carga, que no se debe sobrepasar ya que se producirían consecuencias irreversibles. Actualmente se desconoce el grado de deterioro que tiene el sitio debido a las actividades antrópicas que se realizan, simplemente porque nadie las mide ni las pondera y por ello se actúa y se vive como si los recursos disponibles fueran infinitos. Por ello considero que la Dirección de Medio Ambiente debe liderar, con carácter urgente, un estudio que nos permita conocer el estado de este ecosistema y proponer las medidas preventivas, correctivas, educativas y políticas que se deben realizar para preservarlo. Tiene que ser así, porque el Estado municipal hasta ahora ha mostrado sólo desinterés en estos temas. Este estudio debe abarcar no sólo el suelo, el agua, el aire, la flora y la fauna, sino también la contaminación visual, la sonora, los residuos, la degradación del paisaje, lo arqueológico, los componentes culturales y antropológicos. Es lo que en nuestro tiempo se exige para que el turismo y Tafí se desarrollen de modo sustentable y responsable.



Juan Francisco Segura



En defensa de la casa Sucar



Pocas veces hemos visto tan rigurosamente marcado el bien y el mal, la luz y la oscuridad, como en los reiterados intentos de demoler la Casa Sucar. De un lado, una de las casas más bellas de Tucumán, una obra de arte expuesta al público, y la más representativa del último complejo paisajístico, arquitectónico y urbanístico de viviendas que le queda a nuestra ciudad. Del otro lado, un negocio presionado con mucha fuerza desde el poder político, que en lugar de defender nuestra historia y sus más importantes testimonios arquitectónicos, pretende, increíblemente, demoler la casona como inicio quizás de la demolición de todo el complejo. O sea, no se trata sólo de un negocio inmobiliario, que si así fuera, hace tiempo se hubiera caído como tal. El alma de una ciudad se refleja en su arte, su arquitectura, y la belleza de su paisaje. Por eso, también se castiga al Tucumán turístico, pues sus recorridos, siempre, intentarán captar su esencia, que ese poder político-económico, pretende mutilar. Ninguna ciudad ni de Argentina ni del mundo destruye sus joyas arquitectónicas. Más aún, desde siempre, las grandes fortunas son mecenas de las manifestaciones artísticas, culturales y del acervo arquitectónico. Nuestro Tucumán, feudalizado por la política, también nos agregó esa carga. Aquí se intentó, aprovechando las fiestas de diciembre del año del bicentenario, y el inicio de las vacaciones, de poner de nuevo la picota en la Casa Sucar. Sin embargo, un importante colectivo de ciudadanos con fuerte presencia de profesionales, profesores y alumnos universitarios, y de vecinos de la zona, se movilizaron en defensa de nuestra memoria e identidad logrando transitoriamente, bloquear la demolición. A ellos, nuestro agradecimiento. Este lunes 20 de febrero a hs 10.30 sesionará el Concejo Deliberante para tratar el proyecto de Ordenanza de Expropiación y Puesta en Valor que remitiera el Intendente de la ciudad que decidió asumir, desde temprano, la defensa de la Casa. Invitamos a todos los vecinos a asistir a esta sesión para dar apoyo presencial al proyecto, esperando que los concejales esta vez, lo aprueben, en defensa de esta casa tan representativa y querida por los tucumanos.



Julio Díaz Lozano, Raúl Doz Costa, José Nadef, Oscar Sarrulle, Agustín Maldonado y varias firmas más



Ruta 329



Otra muerte en esta trágica ruta el domingo pasado. Los accidentes allí son difíciles de prevenir puesto que no hay infraestructura básica. Las motos son las más expuestas ya que no cuenta con banquina ni demarcación. De noche es aún más peligrosa pues no existe iluminación, ni ninguna señalización reflectiva. Durante el 2015 y 2016 inicié gestiones ante la Dirección Provincial de Vialidad, la Legislatura y la Casa de Gobierno. Pido encarecidamente a las autoridades que culminen el tramo pendiente por donde circula el segundo aglomerado urbano más poblado de la provincia.



José Vega



Lola Mora 2.615



Concepción



Siete “marcha atrás” de Macri



El presidente Maricio Macri está dotado de una “caja de velocidad” con siete “marcha atrás” y un cambio hacia adelante. Ahora dio marcha atrás con los ajustes para los jubilados y el Correo Argentino; la semana anterior, marcha atrás con el recorte en pensiones... luego de múltiples críticas no sólo desde la oposición, sino también de parte de Elisa Carrió, el Gobierno decidió no avanzar con la medida. En enero, decretó el fin de los feriados puente y, aunque determinó que algunas fechas quedarían inamovibles, todos se sorprendieron al ver que el 24 de marzo fue clasificado como “movible”. Esto despertó una rebelión de gobernadores (La Pampa, Santa Cruz y Chubut) que decidieron desobedecer el decreto y declarar “no laborable” el Día de la Memoria. Finalmente Germán Garavano, ministro de Justicia, y la vicepresidenta Gabriela Michetti admitieron el error y volvió a declararse “inamovible”. En los juicios por accidentes laborales, el Presidente firmó un decreto de necesidad y urgencia en el que modificaba el régimen de ART. Ante el factible rechazo de la oposición al decreto en el Congreso, el oficialismo cambió su postura y llevó el proyecto a la Cámara de Diputados. En 2016, el ministro de Energía Juan José Aranguren, luego de anunciar un incremento en las tarifas de gas y luz, tuvo que retrotraer los cuadros tarifarios ante un fallo de la Corte. En el mismo año Macri se encontraba en la Asamblea de las Naciones Unidas el presidente afirmó que se habían cruzado con Theresa May y que la premier del Reino Unido había aceptado dialogar acerca de la soberanía sobre las islas Malvinas. Rápidamente desde Londres desmintieron esta versión y la canciller Susana Malcorra tuvo que salir a aclarar que simplemente había sido un diálogo informal y que no se había mencionado a la soberanía. Y no termina el periplo de las “marcha atrás”. Se cumplían 200 años de la Independencia y el Presidente encabezó el acto central en Tucumán; sin embargo, la polémica se generó el 10 de julio cuando Macri tuiteó que se encontraba muy cansado como para asistir al desfile de bandas militares; las críticas no tardaron en llegar. A último momento cambió de opinión y acudió al cierre de los festejos del Bicentenario acompañado de su jefe de Gabinete, Marcos Peña. Al Presidente sólo se le ocurren estas disculpas “cuando uno se compromete en el hacer y hace miles de cosas, también comete errores”, dice, y agrega: “Yo soy falible, pero así como me equivoco pido disculpas y corrijo”. Su padre, Franco Macri dijo de él que “tiene la mente de un presidente, pero no el corazón. Es una vocación. Ser presidente de un país es renunciar a su propia vida”. Al parecer no se equivocó.



Julio Argentino Gómez



Jubilados de la plaza



En LA GACETA del 17/2 se publicó “Jubilados de la Plaza” cuyo texto nos sorprendió porque no son nuestras las palabras usadas por desnaturalizar un auténtico reclamo. Un “pícaro” recién jubilado nacional se infiltró en nuestro movimiento y está usurpando protagonismo disfrazándolo netamente político ante la proximidad de elecciones. Los jubilados de la plaza está formado por jubilados y pensionados provinciales y municipales transferidos a la nación en el año 1996 y nunca se integraron, lamentablemente, jubilados nacionales y porque no existen los jubilados provinciales como expresa el comunicado. Quedamos un número importante y ya mas viejos hemos aprendido a descubrir cuando nos quieren usar porque existen leyes ordenando la porcentualidad del 82 y hasta el 88% y la del 70% en las jubilaciones anticipadas con relación al total del suelo del activo, me refiero a todos los rubros, en blanco o en negro que percibe el activo y así lo confirmó el Tribunal Contencioso Administrativo en la sentencia de 1996 cuando los jubilados Corbalán, Beltrán, Salguero y la Federación de Jubilados ganaron un juicio condenando al P.E. pagarnos esa porcentualidad incluyendo todo otro concepto que no nos pague la Anses llámese como se llame -y se refería a los rubros “en negro” y hemos aprendido también que es soñar y de cumplimiento imposible pedirle al PE, ya condenado nos fije un sueldo mínimo de $12.000 y/o un 40% de aumento. Los jubilados de plaza nuclea varones y mujeres de todos los colores políticos pero la lucha es una sola y con un único motivo, que el PE pague nuestros sueldos como corresponde y que liquide y pague los dineros por la deuda retroactiva. Prácticamente todos estamos cobrando un nuevo y mejor sueldo por aplicación de la Reparación Histórica y nadie, absolutamente nadie se ha manifestado “repudiamos la reparación histórica, es una estafa y una de extorsión histórica”; todo lo contrario, manifestamos que teniéndonos abandonados el Gobierno de Tucumán, bienvenidos sean esos pesos que nos envía el Gobierno de la Nación, que tienen carácter de optativo y puedo asegurar que nadie lo ha rechazado. Apoyamos la normalización de la obra social PAMI de los nacionales y reiteramos la normalización de nuestra obra social, el Subsidio de Salud.



Ángel Ricardo Salguero



¿Quién movió los labios?



Recuerdo el final de “La Novela de Perón” de Tomás Eloy Martínez. Un Perón senil y hechizado por “el brujo”, se dirige por televisión al pueblo. Él habla -Perón habla- pero detrás, el que mueve la boca es López Rega (la literatura es ficción, no es objetiva, pero finalmente logra espejar la realidad quizás mejor que un ensayo sociológico). El miércoles pensé toda la tarde en el coach que durante pacientes siete días preparó el tonto discurso con que el Presidente respondió -¿respondió?- las preguntas de los periodistas. El coach le enseñó claramente (como repitió según su costumbre una y otra vez Mauricio Macri ), que nada había pasado, que nada se había condonado, que nada de nada tenía que ver él en el tema del Correo y sobre lo demás -jubilaciones y otras yerbas- que había habido errores y que todo volvía a fojas cero. Durán Barba parece que fue el hacedor de esta infame tomadura de pelo.



Mercedes Chenaut



Taxis



Le aclaro al Concejal opinante en la nota de LA GACETA del 13/2, que únicamente las municipalidades otorgan licencias de taxis; que en la capital tucumana el 60% de las licencias son legalmente de prestanombres; el 20% es trabajada por su dueño y sólo el 20% contrata choferes (1.500), que actualmente recaudamos mínimo $26.000 al mes y percibimos el 35%, $9.100, igual al salario mínimo vital y móvil, incluidos los aportes patronales; o sea que en blanco o en negro el patrón pagará lo mismo. La ordenanza 3713/6 es casi perfecta, y la actividad tiene tres bases: el capital (empresarios), el Estado (que regula el servicio) y el trabajo (los empleados), pero la sociedad del capital y el Estado no permite que los 1.500 trabajadores nos organicemos, por temor a que la actividad se autorregule y pierdan el “descontrol”. Los empresarios taxistas deberían contratar a sus choferes como empleados y registrarlos, pero los concejales los autorizan a contratar choferes clandestinos, violando la Constitución y la ley 20.744 con la ordenanza ilegal nº3.944, y también deberían pagar impuestos como cualquier ciudadano que desarrolla una actividad legal (Ej: quiosco) pero sospechosamente los concejales los eximen de pagar por ordenanza 229 art 135 inc “s”.



Roberto Nicolás Córdoba (h)



