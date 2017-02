Confirmaron los precios de las entradas para la revancha entre Atlético y Junior

La fiebre por la Copa Libertadores no baja en 25 de Mayo y Chile. Es que Atlético tendrá el jueves 90 minutos para torcer el marcador ante Junior de Barranquilla (fue 0-1 la ida) y acceder así a la fase de grupos del certamen continental. Por eso se espera que las entradas vuelen de la Liga Tucumana de Fútbol, donde saldrán a la venta desde el martes sólo para los socios.



El departamento de prensa del “Decano” informó que la venta será en la sede de avenida Sarmiento 365, de 10 a 20. Los no socios, en tanto, recién podrán buscar sus tickets miércoles y jueves en la Liga Tucumana y en Pálpitos 24 (Corrientes y Maipú), en el mismo horario.



Para los asociados, los boletos irán desde los $ 200 (Chile y Reartez) hasta $ 800 (sector 1/2). Para no socios, en tanto, los precios irán desde los $ 300 a $ 1000 por las respectivas ubicaciones. Además, por reglamentación de Conmebol, no habrá entradas para menores, damas y jubilados.



Atlético informó que quienes quieran obtener el beneficio en las entradas tienen tiempo hasta el martes. Deben llegarse por las oficinas del club, en 25 de mayo 1351, también en horario de 10 a 20.