Las diez medidas con las que el Gobierno planea disminuir la cantidad de delitos

El Gobierno decidió implementar una serie de medidas para frenar el accionar delictivo en todo el territorio provincial. La iniciativa contempla la elaboración de un proyecto de Ley que deberá ser analizado y sancionado en la Legislatura. También anunciaron que desde la Policía realizarán otras tareas para reforzar las tareas de prevención.



1- Se prohibirá que dos hombres mayores de edad transiten en una misma moto durante las 24 horas del día en toda la provincia.



2- Pedirán que todos los motociclistas utilicen chalecos refractarios para identificarlos correctamente. En esa prenda deberá estar escrito con letras visibles el número de dominio del rodado de la moto en la que se trasladan.



3- Solicitarán a que se obligue a las estaciones de servicio a no venderles combustibles a las personas que no tengan colocado el casco, que no cuenten con el chaleco refractario, que no tengan inscripto el dominio del rodado.



4- Impulsarán la creación del registro de compradores de motos. Según la iniciativa, todas las casas que las comercialización deberán exigirle al comprador el certificado de buena conducta expedido por la Policía. Si tiene algún antecedente por delitos contra la propiedad (hurto o robo) no podrá adquirir un rodado. Se aclaró que esta norma no persigue ningún fin impositivo.



5- Se pedirá que se autorice por Ley la destrucción (a través de la compactación) de las motos que fueron secuestradas y que, después de seis meses, no se reclamaron. Actualmente, sólo en los depósitos de la Policía Vial están incautados unos 5.100 rodados, según confiaron fuentes policiales.



6- Se solicitará que la provincia se adhiera a la Ley Nacional para que los celulares robados sean anulados totalmente a través del IMEI, que es el número irrepetible de los teléfonos móviles.



7- Buscarán firmar un contrato con los municipios de todas las provincias para realizar operativos de control de manera conjunta.



8- Crearán el Grupo de Operaciones Motorizada (GOM), cuerpo de policía que utilizará motos de gran potencia (se estiman que adquirirán BMW) para perseguir a los motoarrebatadores.



9- Los controles se harán de manera sorpresiva las 24 horas del día y en cualquier punto de la provincia. Se intensificarán los operativos “Tucumán Activa” que cuenta con la colaboración de las fuerzas nacionales (Gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria).



10- Insistirán ante el Poder Judicial para que a las personas que se le secuestre una moto o un celular con pedido de secuestro por robo o por otro delito se le pida la detención, por lo que deberán permanecer tras las rejas unos 10 días hábiles. Paralelamente anunciaron que en la próxima reunión del Consejo de Seguridad Interior, que se desarrollará los primeros días de marzo en Mendoza, ante la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pedirán que se modifique el Código Penal para que las penas sean más duras y el delito deje de ser excarcelable para aquellas personas que compren bienes robados.