Armá tu agenda: toda la oferta en cines y entretenimientos para hoy

ATLAS



SALAS 100% DIGITALES 2D y 3d



LEGO BATMAN: LA PELÍCULA



SALA 1: Hs. 17 (3D Cast)



LA LLAMADA 3



SALA 1: Hs. 19:30 (2D Cast)



SALA 1: Hs. 22 (2D Subt)



50 SOMBRAS MÁS OSCURAS



SALA 2: Hs. 17:20 (2D Cast)



SALA 2: Hs. 22:40 (2D Subt)



MOANA: UN MAR DE AVENTURAS



SALA 2: Hs. 20 (3D Cast)



LA GRAN MURALLA



SALA 3: Hs. 17:10 (2D Cast)



SALA 3: Hs. 23 (2D Subt)



LA CURA SINIESTRA



SALA 3: Hs. 19:40 (2D Subt)



Entrada 2D: $ 100. - PROMO 2 x $ 180.



Entrada 2D: $ 110. - PROMO 2 x $ 200.



Miércoles entrada única: 2D $ 60 - 3D $ 65.



Con Club LA GACETA 2 x 1 en 2D de Jueves a Martes y en 3D los Viernes y los Martes.



Monteagudo 250 - Tel. 4220825



ATLAS | TERMINAL



SALAS 100% DIGITAL 2D y 3D



LEGO BATMAN: LA PELÍCULA



Hs. 15:10 (3D Cast) - PROMO 2 x 1 en esta función



Hs. 17.30 (3D Cast)



50 SOMBRAS MÁS OSCURAS



Hs. 20 (2D Cast )



LA GRAN MURALLA



Hs. 22:40 (3D Subt)



Entrada 2D: $ 100. - PROMO 2 x $ 180.



Entrada 3D: $ 110. - PROMO 2 x $ 200.



Los Miércoles: 2D $ 60 - 3D $ 65.



Con Club LA GACETA 2 x 1 en 2D de Jueves a Martes y en 3D los Viernes y los Martes.



Av. Brígido Terán 250 -



Terminal de Ómnibus



Tel. 4311329 www.cineatlasweb.com.ar



ATLAS | TERMAS



SALA 100% DIGITAL 2D y 3D



FUNCIONES DE VIERNES A DOMINGO ÚNICAMENTE



LEGO BATMAN, LA PELÍCULA



Hs. 15:30 (3D Cast) PROMO 2 x 1 en esta función



Hs. 17:40 (3D Cast)



ASSASINS´S CREED



Hs. 20 (3D Cast)



50 SOMBRAS MÁS OSCURAS



Hs. 22:40 (2D Cast)



Entrada 2D: $ 100. - PROMO 2 x $ 180.



Entrada 2D: $ 110. - PROMO 2 x $ 200.



Con Club LA GACETA 2 x 1 en 2D de Jueves a Domingo y en 3D los días Viernes.



Bolívar 15 - Termas de Río Hondo.



CINEMACENTER



SALAS 100% DIGITALES



LA GRAN MURALLA



SALA 1: Hs. 17:10 - 21:40 (2D Cast M16)



LEGO BATMAN: LA PELÍCULA



SALA 1: Hs. 19:25 (2D Cast ATP)



MOANA: UN MAR DE AVENTURAS



SALA 2: Hs. 18:05 (2D Cast ATP)



LA GRAN MURALLA



SALA 2: Hs. 20:25 (2D Cast M16)



CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS



SALA 2: Hs. 22:38 (2D Cast M16)



MOANA: UN MAR DE AVENTURAS



SALA 3: Hs. 16:20 (Sólo Domingo) (2D Cast ATP)



Hs. 18: 45 (2D Cast ATP)



CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS



SALA 3: Hs. 21:20 (2D Cast M16)



LA CURA SINIESTRA



SALA 3: Hs. 23:50 (2D Cast M16)



LEGO BATMAN: LA PELÍCULA



SALA 5: Hs. 16:50



LA CURA SINIESTRA



SALA 4: Hs. 19:05 - 22 (2D Cast M16)



LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO



SALA 5: Hs. 17:45 (2D Cast ATP)



LA LLAMADA 3



SALA 5: Hs. 20 (Excepto Martes 21) (2D Cast M13)



Hs. 22:20 (2D Cast M13)



Entrada 2D $ 100. / Lunes a Miércoles (excepto feriados) $ 80. Jubilados y Docentes: Jueves $ 80. Estudiantes: Viernes $ 80.



Entrada 3D $ 115. / Lunes a Miércoles (excepto feriados) $ 90 - Jubilados y Docentes: Jueves $ 90. Estudiantes: Viernes $ 90.



Presentar el DNI en películas M13 y M16.



Apertura a las 16:30 y los Domingos: 15:30.



CLUB LA GACETA 2x1 en 2D todos los días. CLUB LA GACETA 2x1 en 3D de Lunes a Miércoles. Promociones 2 x 1 sobre precio entrada general: Personal, Serviclub, Rapiclub, Cencosud, Nevada, Arnet y Banco Santander.



Av. Roca 3.450 -



Hiper Libertad - T. 4361405



CINES DEL SOLAR



SALAS 100% DIGITALES



MOANA: UN MAR DE AVENTURAS



SALA 1: Hs. 15:20 - 17:35 (2D Cast ATP)



LA LA LAND



SALA 1: Hs. 20 (2D Subt ATP)



UN CAMINO A CASA



SALA 1: Hs. 22:25 (2D Subt M13)



LA GRAN MURALLA



SALA 2: Hs. 15:30 (3D Cast M13)



SALA 2: Hs. 17:45 (2D cast M13)



SALA 2: Hs. 20 (3D Subt M13)



SALA 2: Hs. 22:20 (2D Subt M13)



CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS



SALA 3: Hs. 15:20 - 17:45 - 20:10 - 22:30 (2D Subt M16)



UN CAMINO A CASA



SALA 4: Hs.: 15:10 - 20:05 (2D Subt M13)



LA CURA SINIESTRA



SALA 4: Hs. 17:20 - 22:15 (2D Subt M16)



LEGO BATMAN



SALA 5: Hs. 16 - 18 (2D Cast ATP)



LA LLAMADA 3



SALA 5: Hs. 19:55 - 22:35 (2D Subt M13 c/R)



Jueves a Domingo y feriados: 3D: Entrada $ 120 y Menores $ 100.



Jueves, Domingos y feriados: 2D: Entrada $ 100 y menores de 12 años, jubilados y estudiantes c/libreta $ 90.



Trasnoches: Viernes, Sábados y vísperas de feriados.



Lunes a Miércoles: 2D $ 90 y 3D $ 100.



Películas con calificación: M13, M16, menores sólo acompañados por adultos o presentar DNI.



Club LA GACETA 2x1 en 2D todos los días.



Club LA GACETA 2x1 en 3D los días: Lunes, Martes y Miércoles.



Promoción todos los Martes 2x1 en 2D y 3D.



Promociones 2x1 (2D) sobre precio entrada general: Club Arnet, OSDE, Galeno y Tarjeta Naranja.



Avenida Aconquija 1.300 -



Tel 4253050



SUNSTAR CINEMAS



SALAS 100% DIGITALES



SING, ¡VEN Y CANTA!



SALA 1: Hs. 16 (2D Cast ATP)



LA GRAN MURALLA



SALA 1: Hs. 20:10 (2D Subt M13)



50 SOMBRAS MÁS OSCURAS



SALA 1: Hs. 18 - 22:10 (2D Subt M16)



50 sombras más oscuras



SALA 2: Hs. 16 (2D Subt M16)



LA LLAMADA 3



SALA 2: Hs. 18:20 - 20:20 (2D Cast ATP)



JOHN WICK



SALA 2: Hs. 22:20 (2D Subt M16)



LEGO BATMAN, LA PELÍCULA



SALA 3: Hs. 16:10 - 18:10 (3D Cast ATP)



50 sombras más oscuras



SALA 3: Hs. 20:10 (2D Subt M16)



LA GRAN MURALLA



SALA 3: Hs. 22:20 (3D Subt M13)



MOANA: UN MAR DE AVENTURAS



SALA 4: Hs. 16:10 (2D Cast ATP)



LA CURA SINIESTRA



SALA 4: Hs. 18:40 - 21:40 (2D Subt M13)



MOANA: UN MAR DE AVENTURAS



SALA 5: Hs. 15:50 - 18 - 20:10 (3D Cast ATP)



LA LLAMADA 3



SALA 5: Hs. 22:20 (2D Subt M13)



LEGO BATMAN, LA PELÍCULA



SALA 6: Hs. 16 (2D Cast ATP)



la razón de estar contigo



SALA 6: Hs. 18 - 20 - 22 (2D Cast ATP)



Trasnoche: Viernes, Sábados y vísperas de feriados. Entrada 2D $ 115. Menores y jubilados 2D $ 100. (menores hasta 12 años)



Entrada 3D $ 135. Menores 3D $ 115 (hasta 12 años).



PROMO todos los Viernes 2 x 1 en 2D y en 3D.



CLUB LA GACETA 2x1 - 2D todos los días.



CLUB LA GACETA 2x1 - 3D los miércoles.



CLUB CLARO 2x1 - 2D todos los días .



Universo y Cariola - Tel. 4357463



Shopping Portal Tucumán



ESPACIO INCAA



AQUARIUS



Hs. 19:30



VAPOR



Hs. 22



Entrada general: $ 20. Jub. y est. $ 10.



Sala Orestes Caviglia.



San Martín 251 - Tel 4307678 (Int. 246)







CASA BELGRANIANA



Bernabé Aráoz y Bolívar - Tel. 4207909



Lunes a viernes de 9 a13. Delegaciones interesadas en recorrer el solar, pueden llamar al 4207909.



CASA HISTÓRICA



Congreso 141 - Tel. 4310826 El Museo se puede visitar todos los días, de 10 a 18. Visitas guiadas (capacidad máxima 30 visitantes). La entrada al museo es libre y gratuita. Biblioteca: Lunes a viernes de 7:30 a 12:30. Fototeca: lunes, jueves y viernes de 8 a 12. Martes y miércoles: de 14 a 18.



EL CUARTO NARANJA



General Paz 943 - T.el. 4217938



Muestra: La traslación de la forma, del artista plástico marplatense Diego Carabelli. Se exhibe desde las 17.30 y hasta las 21.



EL TALLER | GALERÍA DE ARTE



Santa Fe 240 - Tel. 4301250



Beethoven 1860 (Alt. Moreno 1100) - Yerba Buena



Santa Fe 240: de lunes a viernes de 9 a 12:30 y de 14:30 a 18. En Yerba Buena: lunes de 17 a 20:30 y de martes a viernes de 9 a 13.



ESPACIO ARTE | GALERÍA



San Lorenzo 2316



Obras en Permanencia. Dibujos, Pinturas, Fotografías. Exposición permanente de Patricia Abdala. De 8 a 13.



LA CRIOLLA RESTÓ ARTE



Laprida 181



Muestra de Pinturas. Exposición de Néstor Molina. Hasta el 16 de marzo.



JARDÍN BOTÁNICO



Miguel Lillo 251 - Tel. 4231860



Paseo para conocer las especies características de las yungas tucumanas. Abierto con visitas guiadas de martes a viernes de 8 a 18. Entrada libre y gratuita.



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN



Av. Roca y Marina Alfaro- Tel.: 4203378



Recorridos guiados gratuitos con cupo de hasta 40 personas. La Municipalidad ofrecerá recorridos gratuitos guiados por diferentes puntos de interés de la ciudad. Se puede solicitar turno de lunes a viernes de 9 a 12.30. El bus turístico recorre los principales lugares de atracción de la ciudad de 9 a 13; los interesados deben llamar al 4303644 o dirigirse a 24 de Septiembre 484.



MUNT



San Martín 1545



Muestra permanente “Terán x Terán”. Lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21. Sábados y domingos de 17 a 20.



MUSEO A CIELO ABIERTO LOS MENHIRES



Ruta 307 - El Mollar



Monolitos (huancas). Estelas de la cultura de Tafí, grabados y rupestres. Martes a domingos de 9 a 19.



MUSEO-ARCHIVO ELMINA PAZ GALLO



Av. Sarmiento 253



Objetos que recrean los orígenes de la congregación de las Hermanas Dominicas y de la vida de sus fundadores Elmina Paz Gallo y Fray Ángel María Boisdron. De lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 18.



MUSEO CASA PADILLA



25 de Mayo 36



Se expone la colección de objetos de arte oriental. Piezas de cerámica Celadon y Sang du Boeuf de China y la pinacoteca europea. Martes a domingos de 9 a 12:30. Lunes cerrado.



MUSEO DE ARTE SACRO



Congreso 53



Su patrimonio (pinturas, esculturas, ornamentos, platería, mobiliario) abarca del siglo XVII a nuestros días. Lunes, miércoles y viernes, de 9 a 14 y de 18 a 21. Martes y jueves, de 9 a 21. Entrada: $ 10. Menores de 12 no pagan.



MUSEO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA



“CASA OBISPO COLOMBRES” (MIA)



Parque 9 de Julio - Tel. 4516500



Cuenta la historia de la industria azucarera. Lunes a viernes de 9 a 12.30 y de 15 a 18.30. Sábados y domingos de 10 a 13.30 y de 14.30 a 18. Entrada libre y gratuita.



MUSEO DEL EJÉRCITO ARGENTINO



25 de Mayo 1029



De 8.30 a 12.30. Delegaciones de estudiantes interesados en recorrerlo, llamar al 156-781473.



MUSEO FOLKLÓRICO DE LA PROVINCIA



24 de Septiembre 565 - Tel. 4218250



Ofrece un recorrido museográfico que aborda diversas temáticas vinculadas al folclore local. Martes a domingos de 9 a 12:30. Lunes cerrado. Entrada libre y gratuita.



MUSEO IRAMAIN



Entre Ríos 27 - Tel. 4211874



Muestra permanente de Juan Carlos Iramain. De jueves a lunes de 9 a 12. Martes y miércoles cerrado.



MUSEO MIGUEL LILLO



Miguel Lillo 251 - Tel. 4234127



Permanecerá cerrado por refacciones hasta nuevo aviso.



MUSEO NICOLÁS AVELLANEDA



Congreso 56



Martes a domingos de 9 a 12:30. Lunes cerrado. Entrada libre y gratuita.



MUSEO SANMARTINIANO



La Ramada de Abajo- Ruta 317, Burruyacu



Lugar donde descansó el Gral. José de San Martín antes del cruce de los Andes. Narra su historia personal y militar. Cinco salas ambientadas. Biblioteca y sala de proyección. Martes a domingos de 9 a 12:30. Lunes cerrado.



MUSEO TIMOTEO NAVARRO



9 de Julio 44 - Tel. 4227300



Muestra “Constelaciones posibles. Piezas emblemáticas del patrimonio universitario”, hasta el 28 de febrero. // Entre diciembre y marzo 2017 se podrá ver la Muestra De idas y de-vueltas. Martes a domingos de 9 a 12:30. Lunes cerrado. Entrada libre y gratuita.



SALA EZEQUIEL LINARES



San Martín 251



La sala permanecerá cerrada al público hasta nuevo aviso, por refacciones.





BECKETT´S



25 de Mayo 783 - Tel. 4210200



A las 22.30. Noche de tango & milonga al ritmo de 2 x 4. No se cobra derecho de espectáculo.



LA NEGRA RESTAURANTE



General Paz 1502



Al mediodía con folclore. Actúan Juan Carlos Romano, Lucho Aragón y Pablo Miranda. No se cobra derecho de espectáculo. Reservas: 4200240 y 154159052.



FESTIVAL DEL QUESO - TAFÍ DEL VALLE



Complejo Democracia - Ruta 307 - Km. 61



A partir de las 21. “Noche Especial del Queso”. Con la presencia de El Chaqueño Palavecino, Los Manseros Santiagueños, Copleras, Ballet Folclórico, Sacha Copla, Luis Centeno, Tafinando, Adriana Rojas y Bomba Contreras. Entrada general: $150 y Entrada VIP: $250.



MUSEO CASA PADILLA



25 de Mayo 36



A partir de las 21. Obras clásicas, de los Beatles y de Spinetta es el repertorio que ofrecerá el clarinetista Juan Pablo Vázquez acompañado por el Ensamble de Cámara de la Orquesta Juvenil. Entrada libre y gratuita.



ANFITEATRO CELESTINO GELSI



El Cadillal



A las 18. Si no llueve Los Taficeños ofrecerán un recital de folclore en el programa Verano con Cultura. Entrada libre y gratuita.



TERMINAL DE ÓMNIBUS



Av. Brígido Terán 250



A partir de las 20.30. Se presenta el grupo Gamulán en Plaza Seca y a las 21.30 lo hará en el Patio de Comidas. A las 19. Show de magia para grandes y chicos a cargo del Mago Donald en el Patio de Comidas. No se cobra derecho de espectáculo.





PLAZA INDEPENDENCIA



San Martín y 25 de Mayo



A las 20. Verano con Cultura. Vení Bailá. Clases gratuitas de folclore a cargo del profesor Pedro Costas. Se suspende por lluvia.



PLAZA SAN MARTÍN



Lavalle y Ayacucho



A las 20. Verano con Cultura. Vení Bailá. Clases gratuitas de salsa y bachata a cargo del profesor Diego Argañaráz. Se suspende por lluvia.



PLAZA BELGRANO



Bernabé Aráoz y Lavalle



A las 20. Verano con Cultura. Vení Cantá. Miles de pistas para karoke con la conducción de Tobías Kusevtizky.