El Gobierno consideró "un paso adelante" la detención de Milani

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, evaluó este sábado como "un paso adelante" la detención del ex jefe de Ejército César Milani, ocurrida en La Rioja luego de prestar declaración indagatoria en la causa que investiga el secuestro de dos personas durante la dictadura cívico militar y pidió a los organismos de derechos humanos "un serio análisis y replanteo" sobre su "acompañamiento o silencio".



"Esta detención empieza a dar respuestas a la familia Olivera y a la familia Ledo, que fueron maltratados por organismos de DDHH", dijo por radio Mitre el primer funcionario que se pronuncia acerca de la detención de Milani por el secuestro y torturas a Pedro Olivera y el secuestro de su hijo Ramón, ocurrido en 1977 cuando el general retirado estaba al frente del Batallón de Ingenieros de Construcción 141.



Si bien celebró la prisión preventiva dictada por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, Avruj objetó la lentitud en los juicios de lesa humanidad y remarcó que para el gobierno "son política de Estado".



"La justicia tardó, es cierto. Los organismos no acompañaron a la familia Ledo y Olivera, es cierto. Los funcionarios de derechos humanos de turno no quisieron hacerse cargo de la situación de Milani, es cierto. Pero hoy la justicia dio un paso adelante", aseguró.

Avruj alertó también sobre "una responsabilidad en el atraso en todos los juicios de lesa humanidad" y dijo que aún después de tres años de la denuncia judicial, la detención de Milani "ayuda no con afán vindicativo sino porque nos hace bien a todos los argentinos que estos procesos se lleven adelante y no estén al arbitrio de decisiones políticas -si las hubiera- y no deje heridas abiertas como las que hoy todavía seguimos sufriendo".