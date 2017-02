Michetti: "es evidente que el tiempo electoral empezó"

BUENOS AIRES.- La vicepresidenta Gabriela Michetti consideró hoy que "hay un poco de irracionalidad o mucha desproporción" en las críticas al Gobierno por algunas de sus medidas, por lo remarcó que "es evidente que el tiempo electoral empezó".



"No se puede decir que este es un Gobierno que trata de ver si pega una medida y si no pega vuelve para atrás", sentenció Michetti y agregó que "cada iniciativa o cada cuestión que tiene alguna cosa que no cayó bien se termina transformando en una especie terremoto". La vicepresidenta también pidió "revisar si está bien que tengamos elecciones cada dos años", al opinar que "mientras adelantamos la cuestión electoral no nos queda nada para resolver lo que es verdaderamente importante para la gente, que es la gestión".



En declaraciones a radio La Red, reconoció que el Gobierno tuvo "una semana muy intensa", tras los coletazos del acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino y el anuncio de la modificación en el sistema de cálculo de la movilidad jubilatroria. Sin embargo, opinó: "hay un poco de irracionalidad o de desproporción en muchas cuestiones. Es evidente que el tiempo electoral empezó", y afirmó que "hay que hablar con los números sobre la mesa, no hay que fantasear con irracionalidades". Al respecto, cuestionó que "la competencia electoral debería ser en el momento de la campaña y acá la empezamos un año antes", comunicó la agencia Dyn.

La vicepresidenta también consideró que las decisiones del Gobierno en las que tuvo que dar marcha atrás "son temas muy puntuales e ínfimos", a la vez que remarcó que "no se le puede decir a este Gobierno que no es un gobierno sensible". En este sentido, aseguró que Cambiemos ha "mantenido la protección social" del kirchnerismo e "incluso" la amplió, por lo que sentenció que "socialmente se está actuando de una manera mucho más fuerte y potente que el gobierno anterior".



"Tal vez no somos mucho de hablar, pero somos mucho de hacer. Tal vez tenemos que contar mucho más lo que hacemos. No estamos marketineando cada cosa que se hace", aseguró Michetti, quien sostuvo que "cuando uno sale de una situación tan mentirosa o ficcionada como el populismo, el primer momento es de mucho dolor y esfuerzo".



Asimismo, el línea con las últimas declaraciones del presidente Mauricio Macri en conferencia de prensa, Michetti manifestó que "los empresarios también tienen que hacer esfuerzos para sostener el enorme sacrificio que ha hecho la gente el año pasado".