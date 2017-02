Le desvalijaron la casa y le robaron hasta su trabajo de investigación

Una científica tucumana pasa por un mal momento. Ladrones ingresaron a su vivienda y entre las pertenencias que les sustrajeron se encontraba una investigación que tenía que presentar en los próximos días. La víctima es Rocío Liliana Gómez, de 28 años, y es investigadora del Conicet.

El asalto ocurrió el domingo pasado y en él les sustrajeron, sobre todo, aparatos electrónicos, entre ellos una computadora que contenía toda la información de su tesis final.

Según le contó a este diario, Gómez está terminando su doctorado y se fue por un año a Estados Unidos para especializarse. De allá trajo un disco externo en el que guardaba toda la información que había recopilado y que entregaría dentro de unos días. Cuando los ladrones ingresaron a su casa, aparte de la computadora y sin darse cuenta, se llevaron esa memoria que estaba enchufada en el cpu.

“Todo mi trabajo de cuatro años está ahí y si no lo recupero tengo que empezar de nuevo. No le sirve de nada a alguien que no sea investigador, por eso tengo esperanza de encontrarlo”, dijo la científica.

Desde el domingo, ella junto a su marido, Javier Eduardo Miranda, pega carteles y publica en las redes sociales su historia con la ilusión de conseguir a quien la haya encontrado o comprado: “ofrecemos una recompensa al que nos la devuelva o si alguien la compró le damos lo que le costó y más”.





Si tenés algún tipo de información te facilitamos los números de ellos para que te comuniques: 154182814 (Rocío) y 155637201 (Javier). Es muy importante para ellos recuperarla.