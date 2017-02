El 38 a 38 de las elecciones en la AFA suma un nuevo escándalo

El vicepresidente de San Lorenzo de Almagro Marcelo Tinelli reavivó hoy la polémica elección de Asociación del Fútbol Argentino (AFA) del empate 38-38 y reveló que le "ofrecían dinero a los que votaban a (Luis) Segura". Las declaraciones del empresario televisivo llegaron luego de que las palabras del ex vicepresidente de Quilmes, Carlos Coloma, generara nuevas especulaciones sobre lo ocurrido en aquella noche.

"El 38-38 fue una desgracia. Los videos demuestran claramente que el vicepresidente de Talleres de Córdoba -Rodrigo Escribano- tuvo un voto doble que no declaró. Esto es claro, en la televisión y la filmación sale a la vista que el resultado fue 38-37 para Segura", dijo el dirigente del "Cervecero".

Tinelli salió con los tapones de punta y, a través de las redes sociales, le respondió a Coloma: "no mientan más. Se escucha claramente que Silva le dice a Segura que vienen los votos dobles. Y ofrecían dinero a los que votaban a Segura".

"En la votación del 38/38, Coloma no vio nada porque estaba al lado mío. Rodrigo Escribano es una persona de bien", agregó el dirigente del "Cuervo" defendiendo a su par de Talleres de Córdoba, que era el encargado de contabilizar los votos obtenidos por el vice de San Lorenzo.

