"Me metí a separar a un amigo y me pegaron desde atrás", dijo Héctor Canteros

El mediocampista de Vélez Sarfield, Héctor Canteros, aclaró hoy que le pegaron de "atrás" en la salida de un boliche cuando se metió a "separar" a un amigo y además le pidió disculpas a la gente del club.

"Me metí a separar a un amigo y me pegaron desde atrás. El estaba con otro auto. Yo me estaba por ir y cuando vi la discusión frené. Se generó todo afuera, adentro no había habido problemas con nadie. No sé por qué se la agarraron con mi amigo", detalló el ex Flamengo, de Brasil, en diálogo con radio Continental.

Además, Canteros admitió que "los hinchas de Vélez tienen todo el derecho de estar enojados por lo sucedido. Asumo toda la responsabilidad. Si te gusta lo dulce, bancate lo amargo. Quiero pedir disculpas por lo que pasó, estoy muy arrepentido. Tengo que ser hombre para enfrentar todas las críticas que vienen".

"Este fin de semana no tengo actividad. Venía de una sobrecarga, así que vuelvo a entrenar el lunes", sostuvo el jugador y también bromeó sobre su situación amorosa y dijo: "ahora en casa tengo un lío bárbaro por haber salido". (Télam)

