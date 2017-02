El conmovedor mensaje de la novia de Leo Rosenwasser: "inexplicable y desgarrador"

Valeria Dollagaray (39) le escribió un conmovedor mensaje a su novio Leonardo Rosenwasser (63), quien murió esta madrugada tras sufrir un infarto en el apart hotel en el que residía en la Ciudad de Buenos Aires. ""Inexplicable, desgarrador, dolor infinito", fueron las palabras de la mujer.

Leo, quien se hizo conocido por sus cámaras ocultas en VideoMatch, perdió la vida repentinamente luego de cenar junto a Dollagaray en el apart hotel Migueletes Plaza Belgrano. Horas después de que se haga pública la noticia de la pérdida de Rosenwasser, Valeria le dedicó unas palabras que se viralizaron en las redes sociales:

"Inexplicable, desgarrador, dolor infinito... Pero nuestro compromiso del "te amo para siempre" es para siempre, amor. Aunque ya no me lo digas cada mañana al despertar ni cada noche antes de dormir, sos y siempre vas a ser un padre y ser humano intachable. No te merecías todo el estrés que venías acumulando. Descansá en paz, papi. Te amo para siempre", escribió en Facebook.

(39) le escribió un conmovedor mensaje a su novio(63), quien murió esta madrugada tras sufrir un infarto en el apart hotel en el que residía en la Ciudad de Buenos Aires . ""Inexplicable y desgarrador", fueron las palabras de la mujer.Leo, quien se hizo conocido por sus cámaras ocultas en VideoMatch , perdió la vida repentinamente luego de cenar junto a Dollagaray en el apart hotel Migueletes Plaza Belgrano. Horas después de que se haga pública la noticia de la pérdida de Rosenwasser, Valeria le dedicó unas palabras que se viralizaron en las redes sociales:"Inexplicable, desgarrador, dolor infinito... Pero nuestro compromiso del "te amo para siempre" es para siempre, amor. Aunque ya no me lo digas cada mañana al despertar ni cada noche antes de dormir, sos y siempre vas a ser un padre y ser humano intachable. No te merecías todo el estrés que venías acumulando. Descansá en paz, papi. Te amo para siempre", escribió en Facebook.