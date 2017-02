Guillermo Moreno defendió a César Milani tras su detención

El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, defendió hoy, si bien no con la energía discursiva que lo caracteriza, al ex jefe del Ejército César Milani, quien quedó detenido en el marco de una causa que investiga los secuestros de tres personas en La Rioja durante la última dictadura.

Milani, socio comercial del ex funcionario kirchnerista en la cadena de panchería Tío Tola, fue detenido luego de declarar hoy en La Rioja, sospechado de haber participado el los secuestros de Pedro Olivera y de su hijo Ramón Olivera, y de Verónica Matta.

"Entre lo que pueda opinar (Horacio) Verbitsky y lo que opine Hebe (de Bonafini), me quedo con Hebe", dijo Moreno en diálogo con radio Rivadavia, en referencia a dichos del periodista que cuestionan a Milani, y a declaraciones públicas de apoyo por parte de Hebe de Bonafini al ex jefe del Ejército durante el kirchnerismo.

"Supongamos que Milani está bien detenido, ¿y Magnetto cómo está libre? Hay algo acá que nos hace pensar. Pero las familias de los soldados merecen todo mi respeto", agregó Moreno.

Según Moreno, la información que se tiene en la causa por la que quedó detenido Milani es “de los familiares, pero no es precisa”.

Alberto Agapito Ledo, en la que Al referirse al caso del Soldado, en la que Milani también está acusado, sostuvo: “la madre de un soldado desaparecido merece mi respeto y amor”.

“Yo no debato con la familia Ledo”, aclaró Moreno que cuestionó a Verbitsky. “No da elementos, lo conocemos es de mi generación, miente sin ninguna duda”, lanzó.





