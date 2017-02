Barros Schelotto mantendrá a Werner en el arco de Boca

El director técnico Guillermo Barros Schelotto le aseguró hoy al "hincha de Boca" que el plantel trabaja con un "ambiente bárbaro" y mantiene "una relación excelente", con lo que relativizó los actos de indisciplina que transcendieron esta semana, entre ellos, la pelea a golpes de puño de los defensores Juan Manuel Insaurralde y Jonathan Silva.

El conductor "xeneize" aclaró que entre ambos futbolistas "no hay cuentas pendientes" por lo sucedido, pues "inmediatamente se dieron cuenta que se habían equivocado como lo expresaron ese mismo día ante los micrófonos".

Paralelamente, Guillermo le restó importancia al video que se conoció del mediocampista Ricardo Centurión, ya que se trató de "una situación interna" que a su criterio "no amerita sanción".

"El hincha de Boca debe saber que el ambiente en el plantel es bárbaro y que la relación de los jugadores es excelente. Lo que pasó el martes fue una isla, no puede suceder porque no es la imagen que queremos para Boca pero ya está", superó en una conferencia de prensa plagada de consultas disciplinarias.

"Son circunstancias que tocan vivir en un grupo que lo componen 40 o 50 personas. No es la cara que queremos para Boca, pero insisto tampoco refleja el clima que hay en el plantel, que es excelente, de mucho compañerismo y mucho apoyo", abundó.

"Mi reacción por lo sucedido fue la lógica ante una situación que fue incómoda, inesperada e innecesaria. Charlamos con Daniel (Angelici) lo que había pasado y entendimos que, al margen de la sanción económica, era apropiado acompañar con el hecho de no contar con ninguno de los dos jugadores en el amistoso de mañana frente a Tigre", concluyó sobre ese episodio.

Insaurralde y Silva fueron castigados con el descuento de 15 días de trabajo y la ausencia en los dos próximos amistosos: mañana ante Tigre y eventualmente el domingo próximo frente a Colón, si es que se confirma la realización de ese partido en Santa Fe.

Barros Schelotto se despreocupó luego por el video de Centurión que lo muestra forcejear con algunos compañeros durante una madrugada en los pasillos del hotel Costa Galana de Mar del Plata, donde el plantel se alojó para la disputa de distintos amistosos este verano.

"No sucedió nada importante, es una situación interna que no amerita sanción y quedó ahí. No le di tanta trascendencia. Si la psicóloga del club cree que necesita más tiempo de trabajo con el jugador estará bien. 'Ricky' es una persona adulta y sabe lo que hace", agregó sobre el ex Racing, propenso a dar noticias extrafutbolísticas por su conducta.

El Mellizo también minimizó las escuchas publicadas entre Angelici y el titular del Comité de Disciplina de AFA, Fernando Mitjans, y creyó que ello no implicará riesgos en el trato de los árbitros cuando regrese el campeonato local.

"Confío en los arbitrajes más allá de que hace ocho meses que no nos dan un penal (el último lo erró Federico Carrizo ante Defensa y Justicia, el 22 de mayo pasado)", recordó.

Por último, el técnico de Boca respaldó al arquero Axel Werner después de su grosero error en el amistoso con Aldosivi de Mar del Plata el sábado pasado y lo confirmó como titular en el amistoso de mañana con Tigre en La Bombonera.

"Me pareció que era un momento para apoyarlo y no para sancionarlo. Es joven y tiene que aprender de sus errores. Estaba golpeado pero lo vi muy bien, fuerte", comentó.

Boca enfrentará mañana al conjunto dirigido por Pedro Troglio con la siguiente formación: Werner; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Fernando Tobio y Frank Fabra; Centurión, Sebastián Pérez y Fernando Gago; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Junior Benítez o Nazareno Solís.

Los suplentes saldrán a la cancha con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Lisandro Magallán, Agustín Heredia y Thiago Grandis; Fernando Zuqui, Wilmar Barrios, Gonzalo Maroni y Mauro Luna Viale; Walter Bou y Nazareno Solis. (Télam)

