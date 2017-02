Alfaro advirtió que reducirá el sueldo de los concejales que no sesionen

El intendente capitalino Germán Alfaro cargó contra los concejales de la oposición que no bajaron a sesionar esta mañana para tratar la expropiación de la casa Sucar. Visiblemente ofuscado, el funcionario acusó a los ediles de faltarle el respeto a los vecinos de San Miguel de Tucumán y advirtió que si vuelven faltar les reducirá el sueldo.



"Que debatan y discutan con altura, y no le falten el respeto a los vecinos. Les están pagando para que trabajen, para que debatan. La segunda vez que no bajen a sesionar se les reducirá el sueldo", afirmó en rueda de prensa.







Ayer, el bloque peronista Tucumán Crece (que responde a la Casa de Gobierno) adelantó que no acompañaría el proyecto para declarar de utilidad pública la casona de Salta 532, al que cuestionaron de estar viciado por improlijidades. Al respecto, Alfaro disparó: "esta gente me viene a hablar a mí de improlijidad e intereses oscuros... Esta gente que está recibiendo órdenes de Colombia… Colombia es (José) Alperovich. Que estos concejales hablen de inconstitucionalidad es lo mismo que (Mauro) Icardi nos hable de amistad", ironizó.



"La gente reclama esto (en referencia al proyecto de expropicación). Esto hace a nuestra propia identidad, a nuestra propia historia. Fuimos con un museólogo (a la casa) y es hermosa. No podemos derrumbar semejante patrimonio", manifestó. Además, aseguró que el concejal Ricardo Bussi y todo el bloque Tucumán Crece le dijo el año pasado que acompañaban en la expropiación.



Esta mañana cayó la sesión en el Concejo Deliberante por falta de quórum. El alfarismo, sin embargo, convocó a una nueva sesión extraordinaria el lunes a las 10.30.