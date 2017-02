Al igual que iPhone, Samsung planea lanzar un teléfono que costará más de U$S 1.000

Hace unos días, se filtró que el preció del iPhone superaría los U$S 1000, transformándolo en uno de los smartphones más caros del mundo, Sin embargo, al parecer Samsung no quiere quedarse atrás, ya que se filtró que el precio del nuevo dispositivo de la compañía rondaría ese valor.

Hace unos días se filtró que el preció del iPhone superaría los U$S 1000, transformándolo en uno de los smartphones más caros del mundo. Al parecer, Samsung no quiere quedarse atrás: se conoció que el precio del nuevo dispositivo de la compañía rondaría ese mismo valor.

Según el sitio Sammobile, el Galaxy S8 costaría U$S 950, mientras que el Galaxy S8 Plus tendría una etiqueta de U$S 1050, y ambos llegarían en tres colores: negro, dorado y gris.

Reportes anteriores habían lanzado que el S8 saldría en dos versiones, una de 5.8 pulgadas y otra más grande, el Plus, de 6.2 pulgadas. Al igual que el LG G6, se dice que estrenarían la relación de aspecto de 18:9 en vez de 16:9, además de contar con botones virtuales de navegación y una pantalla completa.

A pesar de estas filtraciones, el preció no fue confirmado por la compañía surcoreana, ya que el precio final puede variar según el país o las promociones de las empresas de celulares.