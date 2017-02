Más de 6.000 casos de VIH por año: los 9 errores en el uso del preservativo

El preservativo, hasta el momento, es el método existente más efectivo para prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no planificados. En Argentina, nueve de cada 10 personas con VIH contrajeron la enfermedad por no usarlo de acuerdo con lo publicado por el Ministerio de Salud, en el último boletín del organismo.



El organismo informó que son 6.500 los casos que se producen al año en el país. Según un sondeo de la Fundación para el Sida (AHF, por sus siglas en inglés), realizada a 30.000 argentinos de 14 provincias, el 14,5 % usan siempre preservativo, el 65 % a veces y uno de cada cinco, no lo hace nunca.



Desde el Ministerio destacaron la importancia del uso correcto del profiláctico que influye tanto como su colocación. Además dieron una serie de consejos para que tengas en cuenta a la hora de utilizarlo:



1- No olvides apretar la punta cuando te lo pongas: si queda aire dentro puede romperse.



2- No lo guardes en la billetera. La fricción puede dañar el látex.



3- Fíjate la fecha de vencimiento porque, pasado el día, pierde la efectividad.



4- Si esperás a perder la erección para sacarlo, el preservativo podría quedar dentro del cuerpo



5- Si usas lubricantes tratá que sean a base de agua: los que contienen aceites pueden dañar el látex.



6- No te pongas dos juntos: pueden romperse.



7- Para que te proteja tenés que usarlo durante toda la actividad sexual.



8- Evitá abrir el paquete con elementos cortantes porque pueden romper el preservativo.



9- El profiláctico cumple su función protectora si se usa una sola vez, no están fabricados para reutilizarse.