Graciela Ledo sobre la detención de Milani: "esto es una luz de esperanza para nosotros"

Graciela Ledo, la hermana del soldado desaparecido Alberto Ledo, habló al respecto de la situación procesal del ex jefe del Ejército, César Milani: fue detenido hoy en La Rioja por orden del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, que investiga los secuestros de Pedro Adán Olivera y de su hijo Ramón Alfredo Olivera, ocurridos en marzo de 1977 en la capital de esa provincia.



“Esto es una luz de esperanza para nosotros, para todos los que luchamos hace 40 años", dijo la mujer y manifestó su descontento con el procedimiento de la causa en Tucumán, ya que el fiscal a cargo no pidió la detención cuando vino a declarar a la provincia el pasado martes.



Ledo, que se encontraba en el juzgado en el momento de la sentencia, manifestó que las pruebas eran conduntendes y que superaron la declaración de Milani.



“Estoy acompañada por mi madre, algunas organizaciones de derechos humanos y los familiares de Olivera. Fue una gran emoción para todos”, manifestó Ledo y agregó que “esa luz de esperanza no se paague y siga preso hasta que vaya a juicio”.