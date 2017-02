César Milani tiene tres causas abiertas ante la Justicia

César Santos Gerardo del Corazón Jesús Milani, quien hoy fue detenido en La Rioja, fue nombrado Jefe del Estado Mayor General del Ejército, el 3 de julio de 2013, durante el gobierno de Cristina Fernández, en medio de fuertes denuncias por presuntas participaciones en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.



Milani tiene tres causas abiertas ante la Justicia, una de ellas en Tucumán. El ex jefe del Ejército es investigado por la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo durante el Operativo Independencia, en julio de 1976. En este expediente el militar está sospechado de haber falsificado un documento en el que la desaparición de Ledo se atribuye a una supuesta deserción.



En La Rioja, causa por la que fue detenido, Milani está acusado de haber participado de los secuestros de Pedro Adán Olivera y de su hijo, Ramón Olivera, en 1977, y la detención ilegal de Verónica Matta, en 1976. El Poder Judicial cree que el ex militar participó en ambos operativos.



El ex jefe del Ejército, además, estaría seriamente complicado en una causa por enriquecimiento ilícito, que se tramita en el juzgado Federal N°3 de Daniel Rafecas.



El 26 de junio de 2015, Milani presentó al ministro de Defensa, Agustín Rossi, su pedido de pase a retiro efectivo por razones "estrictamente personales".