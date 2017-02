Macri se rodeó de jubilados, el día después de la polémica

El presidente, Mauricio Macri, resaltó hoy el "amor" y el "respeto" hacia los jubilados con la ley de reparación histórica, al visitar un centro de adultos mayores en San Luis, adonde sostuvo que su gestión ha "logrado poner la inflación bajo control".



Luego de la marcha atrás en la medida que otorgaba un menor aumento de los haberes jubilatorios al esperado, que había generado fuertes críticas de la oposición y aliados como la diputada Elisa Carrió, el jefe de Estado destacó las acciones contra "esa estafa de la inflación que el gobierno anterior ocultó y promovió".



Sin la presencia del gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá, crítico de su gestión, Macri visitó en la capital puntana un centro de jubilados, a quienes dijo: "Vamos a seguir batallando por el cambio, ¿no cierto?".



"Recién venimos de inaugurar una planta de tratamiento. Hace más de 60 años que no venía un presidente a San Luis a inaugurar una obra, es maravilloso habernos reencontrado", enfatizó el jefe de Estado, para quien "la inflación está bajo control. Esperamos que en 2019 sea menor al 10 por ciento", auguró.



En su breve intervención, el Presidente reivindicó la ley de reparación histórica que, según dijo, benefició a "un millón" de jubilados, y estimó que durante este año alcanzará a un millón más.



"Estoy muy contento por haber podido terminar una estafa que llevaba años con esta ley de reparación histórica", sostuvo Macri, acompañado por el titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso.



Según el mandatario, "una sociedad que no es agradecida con sus abuelos, que no reconoce el trabajo que han hecho construyendo el país, educando, formando familias, es una sociedad que no tiene futuro. Y ahora estamos construyendo futuro".



Ayer, el Gobierno debió dar marcha atrás con los cambios en la forma de calcular los aumentos de jubilaciones, tras la polémica que se generó, y las mejoras serán el mes próximo de 12,96, en lugar del 12,65 por ciento que impulsaba la Casa Rosada, lo que implicaba un ahorro de 3.000 millones de pesos en el año.



"La resolución del aumento jubilatorio anunciada ayer (por el miércoles) se anuló y se liquidará como siempre", dijo Macri en una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada la tarde del jueves.