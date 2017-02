Seis motivos por los que no será tan fácil volver a "foja cero" el acuerdo con el Correo

El pedido del presidente Mauricio Macri de volver a "foja cero" el expediente del concurso de acreedores del Correo Argentino no será tan sencillo. Se trata de un instrumento que acaba de firmar y cuya causa tiene más de 22.000 fojas acumuladas desde hace años.



Acá van algunas claves para entender por qué la orden presidencial puede complicarse:



1- Los magistrados de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial debían homologar el acuerdo. Pero, según informó Clarín, ahora aguardarán la nueva presentación del abogado del Ministerio de Comunicaciones.



2- Además, no es tan fácil que el Gobierno vuelva a fojas cero con un instrumento que acaba de firmar. Una parte, el Estado, prestó conformidad a un acuerdo propuesto por otra parte, el Correo. Ambos le pidieron entonces a la Justicia que homologue el contrato. Pero ahora uno de ellos lo desconoce.



3- Podría suceder que el deudor (el Correo) quiera hacer valer cada punto de lo que ya firmó.



4- Es limitada la capacidad que tiene un juez comercial para establecer los términos de un acuerdo en un concurso de acreedores. Según detalló el diario La Nación, se trata de un pacto entre partes en el que uno ofrece y el otro acepta. Si el juez considera que hubo fraude o abuso en la propuesta, podrá no homologarla o hacer alguna sugerencia, pero no establecer nuevos términos. Sí podría darle un plazo extra al Correo, en este caso, para qué mejore la oferta.



5- También podría darse el caso de que el Correo se presente y le diga al juez que retira la oferta para hacer una mejor.



6- También se podría ocurrir que la Cámara considere abusivo el convenio y decrete la quiebra de la sociedad.