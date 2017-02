Murió el actor y humorista Leo Rosenwasser

El actor y humorista Leo Rosenwasser falleció esta madrugada a los 61 años tras sufrir un infarto en el apart hotel en el que residía en la Ciudad de Buenos Aires, donde se encontraba junto a su novia. Rosenwasser se hizo famoso en los años '90 por formar parte del programa Videomatch, donde protagonizó recordadas cámaras ocultas como "Leo Leonor", "Rompé Pepe" y "Leo taxista".



"Despertarme y enterarme lo de Leo. Que fuerte LPM. 'Panaderoooo', 'Rompé Pepe', 'Osoooo' 'Mirá como te meneo', son las frases que hoy se me vienen a la cabeza. Chau Leo querido", escribió esta mañana Tinelli en su cuenta de Twitter en homenaje al humorista.



Tras dejar Videomatch, Rosenwasser participó en la telenovela "Alas, poder y pasión" junto a Gustavo Bermúdez, Nacha Guevara, Rodolfo Ranni, Gastón Pauls y Paola Krum, entre otros. También actuó en algunas obras de teatro, hasta que en 1999 se mudó a Uruguay, donde condujo un programa llamado "Noche y Pico" en Canal 4.



Luego de algunos trabajos en Paraguay y Ecuador, Rosenwasser regresó a la Argentina y en 2013 condujo en un canal de cable un programa periodístico llamado "Contamelo todo", recordado por una entrevista realizada al abogado Miguel Ángel Pierri, entonces abogado de Jorge Mangeri, acusado por la muerte de Ángeles Rawson.



En un momento de la charla, al ser consultado por el conductor sobre la supuesta inocencia de su defendido, el hijo de Pierri, de 7 años, interrumpió su explicación y lo interpeló: "Pero, boludo, mató a Ángeles".



Sus últimos trabajos fueron como conductor en Radio Rivadavia y Radio Belgrano. Padre de tres hijos, en los últimos meses se vio envuelto en un escándalo con su ex mujer, la actriz Raquel Bermúdez, quien lo había denunciado públicamente por violencia de género y abandono de sus hijos, hechos que el actor y humorista negó.



Actualmente, Rosenwasser se encontraba en pareja con Valeria Dollagaray, de 39 años, y juntos habían publicado numerosas fotos en Twitter donde mostraban el buen momento que estaban pasando juntos.



Precisamente ayer a la mañana, el ex integrante de Showmatch había anunciado en esa red social que en marzo volvería a la radio, y había lanzado duras críticas al presidente Mauricio Macri por el cambio a la baja en los aumentos a las jubilaciones.

Despertarme y enterarme lo de Leo. Que fuerte LPM. — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 17 de febrero de 2017