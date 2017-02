Macri dio marcha atrás con las jubilaciones

El presidente Mauricio Macri dio la orden de anular la resolución que cambiaba el método de cálculo del aumento a los jubilados, lo que iba a provocar una merma en el haber de la clase pasiva. El mandatario admitió errores y agregó: “lo importante es no persistir; si me equivoco doy una paso atrás y me corrijo”. Dijo que la resolución no fue publicada en el Boletín Oficial. Según una versión, el FMI habría sugerido la medida. El Gobierno había cambiado la fórmula que determina las subas dos veces al año, reduciendo el porcentaje, lo que generó críticas de la oposición.

La derrota en Colombia duele, pero no les quita la ilusión a los “Decanos”

Atlético se vuelve de Colombia con las manos vacías por la derrota sufrida ante Junior, 1 a 0, pero con el corazón lleno de esperanza. Tanto los futbolistas como el técnico Pablo Lavallén coincidieron en señalar que la serie se puede dar vuelta en Tucumán. Para eso, los “Decanos” tendrán que ganar por dos goles de diferencia o bien imponerse por 1 a 0 para forzar la definición con tiros desde el punto del penal. Robinson Aponzá, a los 26 minutos del segundo tiempo, marcó el único gol del partido jugado en Cartagena. La revancha se disputará el jueves, en el Monumental. El ganador de la serie avanzará a la fase de grupo de la Copa Libertadores, donde esperan Palmeiras (Brasil), Peñarol (Uruguay) y Jorge Wilstermann (Bolivia).

Macri dio marcha atrás con las jubilaciones



El presidente Mauricio Macri dio la orden de anular la resolución que cambiaba el método de cálculo del aumento a los jubilados, lo que iba a provocar una merma en el haber de la clase pasiva. El mandatario admitió errores y agregó: “lo importante es no persistir; si me equivoco doy una paso atrás y me corrijo”. Dijo que la resolución no fue publicada en el Boletín Oficial. Según una versión, el FMI habría sugerido la medida. El Gobierno había cambiado la fórmula que determina las subas dos veces al año, reduciendo el porcentaje, lo que generó críticas de la oposición.

El oficialismo acepta nombrar fiscales mediante concursos

Los legisladores afines al Gobierno de Juan Manzur dieron marcha atrás con la pretensión de nombrar fiscales y defensores regionales (coordinadores) por medio de una designación discrecional y se avinieron a las designaciones por concursos. Durante la sesión de ayer, la mayoría aceptó modificar uno de los aspectos más criticados de la ley que dividió el Ministerio Público en un órgano para la acusación y otro para la defensa. Pese a esa concesión, opositores vaticinaron que el otorgamiento de superpoderes a Edmundo Jiménez (ministro público fiscal) y a su homólogo de la defensa viola la Constitución de Tucumán, que confiere las atribuciones en cuestión a la Corte Suprema. Los legisladores además “re-reformaron” el proceso laboral que habían cambiado en diciembre.

Los bancos aceptan pagar el aumento y se levanta el paro

Los bancos aceptaron pagar una actualización de los salarios del 4% para 2016 y un incremento del 19,5% para este año y, de esa manera, se destrabó el conflicto que ponía en peligro la atención al público entre hoy y el martes. De esta manera, las entidades financieras atenderán normalmente hoy, el lunes y el martes. Además, el abastecimiento de dinero a los cajeros automáticos será el habitual. En las negociaciones, también se acordaron dos cláusulas gatillo, en junio y en octubre. “La primera para abrir una mesa de seguimiento de la paritaria, y la otra cuatro meses después”, dijeron voceros del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Quedó en medio de una balacera y murió luego de tres semanas de agonía

Carlos “El Gordo” Ruesjas volvía de jugar al fútbol con sus hijos cuando recibió un tiro mortal en la espalda. Según advirtió su familia, quedó en medio de un enfrentamiento a tiros que protagonizaban jóvenes que pasaban en moto por Villa 9 de Julio. El hecho ocurrió el 12 de enero, cuando Ruesjas estaba bajando de su auto y un balazo le atravesó la espalda. Una patrulla lo cargó y lo llevó hasta el Centro de Salud, donde sólo estuvo algunas horas. Luego fue trasladado al Padilla y por último a una clínica privada. Murió la semana pasada, con una consigna policial en la puerta de su habitación, ya que desde la Justicia sospechaban que había participado de la balacera. El abogado de la familia peleará por el cambio de carátula.