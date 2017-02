Las cinco frases más fuertes de la conferencia de prensa de Macri

DECLARACIONES

Se refirió a la relación de su padre y Elisa Carrió, al año electoral y defendió a Aguad.

Como consecuencia de la polémica que generaron el acuerdo entre el Correo (propiedad de la familia Macri) y los cambios en el cálculo de las jubilaciones, el presidente Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa esta tarde, en la que anunció que las dos medidas fueron desactivadas. Además, habló de la relación entre su padre Franco y Elisa Carrió, el año electoral y defendió a Oscar Aguad (el ministro que acordó con el Correo). Acá van sus cinco frases más fuertes.



1- "La resolución de los jubilados no fue publicada. Di la orden y se anuló. Se liquidará como siempre y quedará abierto el debate porque el equipo técnico dice que se está aplicando mal la ley".



2- "Aguad actúo conforme a la ley, técnicamente lo ha hecho bien, como han dicho los expertos, pero no alcanzó porque no previmos un mecanismo de difusión de lo que se estaba haciendo. Lo he instruido a Aguad a que volvamos a fojas cero porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado”.



3- "Qué mezcla mi padre y Elisa Carrió, no congenian mucho entre ellos dos. Yo estoy en el medio, como me ha pasado mucho en la vida. Estar en el medio de conflictos e intentar acercar partes. Hablé con la doctora Carrió y se fue de viaje, está tranquila percibiendo que hay que entender que empezó el año electoral y es un tema. Hay que desarrollar más que nunca la tranquilidad, la fibra, no salir del eje, trabajar en resolver los problemas de todos los días. Mi padre es un capítulo aparte".



4- "Alrededor del tema Correo se dijeron muchas cosas en los últimos días. Muchas que no son verdad, con mala intención, pero ya estamos en un año electoral. Tengo que reconocer que faltó algo de mi parte".



5- "El cambio que nos hemos propuesto es un desafío gigantesco. No se logra de un día para el otro, llevábamos demasiados años empelados en malas prácticas, de no dialogar, no escuchar al otro, no rendir cuentas, no ser transparentes. Entonces hay que entender que este cambio tiene estas situaciones en las que uno va proponiendo. En casos tiene éxito y en otros hay que seguir dialogando. Si querían magos, a Copperfield, y si querían infalibles, busquen a otro porque soy falible. Si me equivoco pido disculpas".