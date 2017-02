Hubo acuerdo salarial y los bancarios levantaron el paro

Último momento

Tras una extensa reunión en el Ministerio de Trabajo, el sindicato y los empresarios acordaron un aumento del 23,5%.

Los empleados bancarios y las cámaras empresarias alcanzaron un acuerdo salarial y levantaron el paro que estaba previsto para mañana, el lunes y el martes. La Asociación Bancaria acordó con las cámaras un aumento de 23,5 %, que se dividirá de esta manera: 19,5% en concepto de 2017 y un 4% adicional como compensación de lo que fue 2016.



Así lo informó el Ministerio de Trabajo, desde donde consignaron que "se llegó a un entendimiento sobre lo que quedaba para compensar inflación oficial de 2016, 4 % que eleva la base a los salarios".



Los voceros de la cartera laboral agregaron que "para la paritaria 2017, se acordó un aumento del 19,5 %, más dos clausulas gatillos en junio y en octubre, la primera para abrir una mesa de seguimiento de la paritaria, y la otra cuatro meses después".



El tramo final de la negociación comenzó hoy a la mañana con una audiencia entre los representantes de las cámaras que nuclea a los bancos y el gremio La Bancaria para intentar destrabar el conflicto y evitar la medida de fuerza, detalló la agencia DyN .



El conflicto se desencadenó porque la cartera laboral no homologaba el aumento salarial acordado en paritarias en noviembre último, alegando que la banca extranjera no lo había firmado, aunque si lo habían aceptado las otras tres cámaras del sector.



La negativa oficial se basaba en que ese convenio sectorial no respetaba la pauta de incremento de sueldos establecida por el Gobierno, que rondaba el 18%.