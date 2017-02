El PJ no bajará al recinto mañana y peligra la expropiación de la casa Sucar

CONCEJO DELIBERANTE

El Concejo capitalino vuelve a convertirse en un dolor de cabeza para el intendente, Germán Alfaro. Los siete concejales del bloque Tucumán Crece-PJ, alineados al Gobierno provincial, adelantaron que no bajarán al recinto mañana, cuando el parlamento municipal sesione para tratar la expropiación de la casa Sucar. La bancada Fuerza Republicana también puso en duda su participación en la sesión extraordinaria si es que no se modifica el proyecto de ordenanza elaborado por la Intendencia.



Los ediles del bloque peronista adelantaron que no acompañarán el proyecto para declarar de utilidad pública la casona de Salta 532, al que cuestionaron de estar viciado por improlijidades. En seis artículos, la iniciativa elaborada por la Municipalidad declara de utilidad pública y sujeto de expropiación a la casona, para la creación de un "Paseo Urbano", aclara en el texto, que lleva las firmas de Alfaro y del secretario de Gobierno, Walter Berarducci. Faculta además a la venta del edificio de Buenos Aires 75/79 (que supo albergar en los 90 a la Dirección de Tránsito), para contar con los fondos para hacerse con la casa Sucar.



Desde Tucumán Crece-PJ adelantaron que solicitarán que se separe en dos el proyecto, para tratar por un lado la expropiación de la casona y por otro la enajenación de la ex Dirección de Tránsito. Reclamaron que no se aclare en el proyecto la utilidad que se le otorgará a la casa Sucar, y que, entre otros puntos, no se consigne la valuación real del inmueble de Buenos Aires primera cuadra. Hasta esta tarde, los peronistas debatían sobre la postura a tomar mañana en la sesión. La mayoría de los ediles confesó que prefería no bajar al recinto.



El bussismo, por su parte, mantiene una postura menos inflexible. Acompañan los reclamos del peronismo, pero aclararon que bajarían a dar quórum siempre y cuando se incluya en el proyecto la valuación de los inmuebles. El interbloque Acuerdo para el Bicentenario, alineado con la Intendencia, necesita de la participación de los ediles de la oposición porque no cuenta con quórum propio. El APB cuenta con nueve de las 18 bancas del Concejo, mientra que Tucumán Crece (con siete escaños) y el bussismo (dos bancas). Para aprobar la venta de inmuebles se requieren dos tercios de los votos, es decir, del acompañamiento de 12 concejales.