Andrés Nara dejó a su novia durante un programa en vivo

POR LA TV

El padre de Wanda y Zaira cortó la relación luego de que Cari contara intimidades de la pareja.

Cari Nara pasó un duro momento en Intrusos, luego de que Andrés Nara la dejará por teléfono mientras ella hacía declaraciones sobre sus hijas y daba detalles de su vida íntima.

Mientras la cantante hablaba sobre varios temas, entre ellos el enfrentamiento con Wnada y Zaira por la muerte de su abuela, el padre de las chicas se comunicó con el programa y comenzó a cuestinar a su pareja.

"Cari se mete en situaciones ajenas a ella. Mis amigos me dicen que Cari 'se mete con mi hijas y ellas no se meten mucho con ella'. Yo no tengo nada en contra de la familia de mi ex. Ella qué se tiene que meter. No me gusta que ella hable de cosas que no conoce. No me meto yo y ella se está metiendo", opinó Andrés.

Sin embargo, lo que realmente le molesto fue cuando Marcela Tauro le preguntó a Cari si él era bueno sexualmente y ella no contestó con un "sí" rotundo. "Estás poniendo en duda lo que más o menos teníamos bueno", reprochó él. Ella aseguró que estuvo tímida: "Él sabe que es buen amante. No quiero hablar de eso, me da vergüenza".

"Tu locura es estar en los medios y eso me parece correcto, pero ¿a base de qué? Lo nuestro no tiene mucho sentido. Nuestra relación es muy delicada por las grandes peleas que tenemos", expresó el jefe de la familia, para luego revelar sus intenciones de terminar la relación: "Yo la verdad que en esta situación no me interesa seguir. Yo te voy a ser sincero. Salimos a comer y es un lío porque ella me dice 'la gente te mira'. La gente me mira porque soy conocido, no porque sea Brad Pitt. Entonces no podemos salir a comer. Vamos de viaje, es un conflicto terrrible. Le digo 'tenes que cambiar' y nunca cambió en los años que estamos. Si no hay confianza, nuestra pareja no se puede sostener", finalizó Andrés.

"No me podes dejar en vivo. Me está dejando en un lugar horrible. Estás loco nene", fue lo único que logró expresó Cari, muy angustiada, aunque su ahora ex novio ya había cortado el teléfono.

