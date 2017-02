Precios, hospedajes, clima y artistas: todo lo que hay que saber sobre la Fiesta del Queso

TAFÍ DEL VALLE

Las actividades arrancan esta noche con las actuaciones de Los Tekis, Los Huayra y Luciano Pereyra.

Constituye el broche de la temporada de verano en Tafí del Valle. Si bien aún falta una semana más para el final de febrero, La Fiesta Nacional del Queso será el último gran evento multitudinario que se hará en la villa veraniega. Si estás pensando en subir, acá te dejamos algunas claves para te organices de la mejor manera.



1- Lugar y precios



El festival arranca hoy, en el complejo Democracia, que se encuentra sobre la ruta 307 a 600 metros de la rotonda de acceso a la villa. Las entradas generales cuestan $150 para cada noche y la VIP, $250.



2- Quiénes tocan hoy



Los platos fuertes de esta noche serán Luciano Pereyra, Los Tekis y Los Huayra. Está previsto que la música empiece a sonar a las 21.



3- La cartelera



Mañana actuarán: Soledad, Las Voces de Orán, Los Fronterizos, Diableros de Orán, Cuti y Roberto Carabajal; el sábado, Dúo Altamirano, Nacho y Daniel, Dalmiro Cuellar, Copleras, Ballet Folclórico, Los Puesteros, Los Indios de Ahora, Los Cantores del Alba, Los Mañaneros, Los Vargas y Adolfo Nicolaus; el domingo, El Chaqueño Palavecino, Los Manseros Santiagueños, Copleras, Ballet Folclórico, Sacha Copla, Luis Centeno, Tafinando, Adriana Rojas y Bomba Contreras.





4- No todo será música



Dentro del predio habrá varios puestos en los que se venderán comidas regionales. Una de las novedades será que este año se preparará mazamorra.



5- Yerbiao y destreza criolla



Durante las tardes del sábado y del domingo se llevarán a cabo tareas de corral, donde los jinetes tafinistos demostrarán sus habilidades criollas. Mientras se realicen estas actividades se les ofrecerá a los asistentes el famoso “yerbiao”, el mate en bombilla con alcohol de tomar y yuyos de la zona, como la chachacoma y la muña muña.



6- Hospedajes



De acuerdo con lo que informaron hoteleros de la villa, la ocupación ronda en este momento el 50% de las camas. Es decir, todavía hay lugares disponibles. Pero cuidado: es posible que entre mañana y el sábado se agote la disponibilidad.



7- El tiempo



¡Atención! El pronóstico anuncia posibles tormentas para todo el fin de semana. Por eso, lo ideal es que seas precavido: llevá abrigo, paraguas y, si tenés, una capa de lluvia, así el agua no te arruina la fiesta.



8- La ruta



Como ocurre en casi todos los fines de semana de la temporada de verano, la ruta 307 seguramente va a llenarse de vehículos. Te recomendamos que te armes de paciencia y manejes con precaución. Lo ideal es que evites los horarios de mayor congestión. Si vas a subir, hacelo bien temprano en la mañana y si vas a bajar, no esperes a última hora para encarar el camino.