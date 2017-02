Buscan a un barra por balear en la cabeza a un hincha de San Martín

GRAVE INCIDENTE

Creen que la batalla se produjo por una pelea por el poder que mantienen dos facciones de la hinchada.

El lunes a la madrugada, simpatizantes de San Martín estaban parados en Matienzo al 800. De pronto llegó a ese lugar otro grupo y, por razones que se tratan de establecer, comenzaron a discutir y a los pocos minutos se armó una balacera. Como resultado de este enfrentamiento dos simpatizantes terminaron heridos y uno de ellos se encuentra en grave estado.



Las pesquisas, después de haber realizado las primeras averiguaciones por orden del fiscal Washington Navarro Dávila, informaron que se podría haber tratado de una pelea entre las facciones “La Matienzo” y “La Brava”, aunque todavía no están en claro los motivos. Julio Gerardo Villafañe, albañil de 29 años, recibió un perdigonazo en la frente y está grave en el Hospital Padilla. En tanto que José Daniel Sayago, que sería pariente de uno de los referentes históricos de la barra del club de La Ciudadela, fue herido en la espalda, aunque su vida no corre peligro. Se estableció que el primero sufrió el ataque con una “tumbera”, escopeta de fabricación casera, mientras que el otro recibió el proyectil de una pistola.



“Estaban los de ‘La Brava’ como lo hacen siempre. Llegaron los otros liderados por un tal ‘Spiri’ que comenzó a disparar a mansalva. Allí cayó uno herido y se fueron rápido. Eso fue después de las 24, pero después hubo varios enfrentamientos en el barrio. Fue una madrugada de terror”, aseguró Susana, una de las vecinas que fue testigo de lo que ocurrió.



En el Hospital Padilla, los familiares de Villafañe aún tratan de encontrar respuestas a lo que sucedió. “Él siempre va a la cancha. Lo único que sabemos es que fue al estadio el domingo y a la salida hubo incidentes. Lo que nos contaron es que se agarraron dos grupos de la barra”, explicó un hermano de la víctima que pidió que su nombre se mantuviera en reserva por temor a recibir represalias.



El pariente también maneja la misma versión que la Policía. “El que comenzó el problema es un tal ‘Spiri’ que, según nos dijeron, es de ‘La Matienzo’. A mi hermano, que no es un delincuente, le pegaron un tiro en la frente. Vive en el barrio Manantial Sur y trabaja como albañil para alimentar a sus tres hijos menores”, destacó en la charla con LA GACETA.



Un vocero de “La Matienzo” aseguró que el principal sospechoso del ataque no pertenece a su facción. “No estamos peleando por ninguna tribuna. Somos un grupo de amigos que va al estadio. Todo esto se podría haber producido por una interna en ‘La Brava’”, comentó la fuente.



Con antecedentes

“Spiri”, principal sospechoso de haber sido el autor de los disparos del ataque, ya tuvo problemas con la Justicia. Él, siendo menor de edad, se hizo cargo del crimen de Roberto Cabrera, hecho ocurrido en febrero de 2009. Sin embargo, un año después, dijo que el autor de ese homicidio, ocurrido a la salida de una fiesta, había sido Eduardo Said “Monito” Ale y que él se había hecho cargo del crimen por pedido del padre Ángel “El Mono” Ale y su tío, Rubén “La Chancha” Ale. Ante la fiscala Adriana Gianonni, que investigó el caso, declaró que cambió de opinión cuando los comenzaron a amenazar a él y a toda su familia. Ambos esperan ser enjuiciados por este hecho.



Los Villafañe aseguran que el joven tendría que estar preso. “Le dieron arresto domiciliario, pero no lo está cumpliendo”, afirmaron.



LA GACETA pudo establecer que por orden de la Sala que lo juzgará, la vivienda donde reside el acusado cuenta con custodia policial por las amenazas que denunciaron haber recibido por parte de la familia Ale.





Postura oficial

El presidente mirkin repudió el incidente



“Me enteré por los medios que hubo un incidente entre dos facciones de la hinchada fuera del estadio. Desconozco los motivos estos hechos que repudiamos. El club es ajeno a estas situaciones que rechazamos enfáticamente”, explicó Oscar Mirkin, presidente de la entidad. “Creo que es un problema asociado a cuestiones socioeconómicas y culturales que debemos erradicar de nuestra sociedad, entre todos. Desde el gobierno, desde la sociedad y desde las instituciones mismas. San Martín trabaja no solo por el deporte sino también cumpliendo una función social de contención y educación en el deporte a nuestros niños y jóvenes”, concluyó.