Milagro Sala irá a juicio oral por fraude a la administración pública

La dirigente social Milagro Sala irá a juicio oral acusada por "fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión" en la causa donde se investiga el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales, informaron hoy fuentes judiciales.

La causa impulsada por el gobierno jujeño estima que la defraudación llega a unos 60 millones de pesos, de los cuales 29 millones cobrados por las cooperativas para obras de un plan de vivienda, "Vivir Mejor II", que, según la Fiscalía, no fueron ejecutados.

Sala, quien fue detenida el 16 de enero de 2016 y permanece en prisión desde entonces, está imputada además como "jefa de la asociación ilícita" junto con 31 personas, entre las cuales se encuentran cooperativistas de la agrupación Tupac Amaru, ex funcionarios provinciales y municipales, que debían controlar las construcciones a cargo de la agrupación, con financiamiento del Estado nacional.

investigación incluye el video que registró a miembros de la Tupac Amaru retirando 14 millones de pesos del Banco Nación en Jujuy en diciembre del año 2015, a lo que se suma la pesquisa sobre el manejo de fondos públicos por parte cooperativistas de la ciudad de Palpalá y la dirigente jujeña también encarcelada Graciela López.

Entre las imputaciones que comprende a los demás acusados se destacan los delitos de "fraude a la administración pública", "falsedad ideológica" y conformación de una asociación ilícita.

En la causa procederán como querellantes el Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda y el titular de la Oficina Anticorrupción (OA) provincial, Gastón Millón Quintana.

El Juez de Control Nº1, Gastón Mercau, actuante en esta causa resolvió rechazar la totalidad de presentadas sentadas en oposición al requerimiento de elevación a juicio realizada por el representante provincial del Ministerio Público Fiscal, Diego Cussel, según confirmaron a Télam fuentes judiciales.

Asimismo el magistrado declaró "clausurada la etapa de investigación judicial" y en consecuencia dispuso la elevación a juicio de la causa que le corresponderá seguir al Tribunal en lo Criminal Nº3 de Jujuy.

En otro de los puntos el juez resolvió sobreseer a los acusados José Luis Corrado ex tesorero de la Municipalidad de la ciudad de San Pedro; Norma Aguirre y Carina Argañaraz ex funcionarias de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, como también a Marta Gutiérrez ex contadora del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (Ivuj).

Cabe consignar que las partes cuentan con un plazo de una semana a partir de hoy para realizar las presentaciones ante la Cámara de Apelación que consideren pertinentes, en el marco del expediente Nº129.

La diputada de Parlasur, Milagro Sala, se encuentra detenida hace poco más de un año en el penal de Mujeres del Barrio Alto Comedero de la capital jujeña y acumula una serie de causas por los delitos de corrupción. (Télam)

