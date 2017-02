Intentó conquistar su corazón pero recibió la respuesta "más cruel del mundo"

Este Día de los Enamorados no resultó como este joven lo tenía planeado, ya que tras hacer el esfuerzo y preparar la cita de ensueño para el "amor de su vida", terminó con el corazón roto.

Este Día de los Enamorados no resultó como este joven lo tenía planeado, ya que tras hacer un gran esfuerzo y preparar la cita de ensueño para el "amor de su vida", terminó con el corazón roto.

Así fue San Valentín para Daniel, que para conquistar el corazón de Alex, decidió llevarla a jugar al golf, invitarla a cenar, regalarle flores, helados e incluso dar un paseo a caballo, actividades con las cuales la joven se sintió halagada y muy agradecida por lo que le hizo saber a todos sus seguidores de Instagram, cómo había pasado su día.

"¡Te superaste a ti mismo en esta cita de amigos, Daniel!", escribió Alex en la red dando el primer golpe bajo, a lo que luego agregó un agradecimiento a Dios por "poner un maravilloso amigo como tú en mi vida" y a Daniel por "hacerme sentir como una verdadera princesa". Por si el joven aún tenía una pizca de esperanza, la chica concluyó su mensaje con el lapidario hashtag #AúnSoltera.

Como no podía ser de otra manera, las redes sociales explotaron ante el sutil rechazo a Daniel. "¡En cada línea dices la palabra amigo!", se lee en uno de los comentarios, mientras que otro escribió compungido: "Nadie se merece esto… nadie".

Sin embargo, el protagonista de la histora negó rotundamente que su objetivo fuera conquistar el corazón de la chica, sino que solamente buscaba hacerla sentir bien. "Ella nunca había sido tratada como una dama y quería mostrarle cómo era eso. Por favor, detengan el hostigamiento. Esto es lo opuesto a lo que quería que sucediera", escribió en su cuenta, negando así haber caído en la popular "friendzone" (zona de amigo).



