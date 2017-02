¿Qué hizo? Juana Repetto bajó 32 kilos en seis meses

NUEVA VIDA

La actriz llegó a pesar más de 100 kilos durante su embarazo.

A seis meses del nacimiento de su hijo Toribio luego de un tratamiento de fertilización, Juanita Repetto disfruta a pleno de ser mamá.

Sin embargo no todo fue soñado durante la llegada de su primer hijo, ya que la actriz llegó a pesar más de 100 Kilos. "Cuando empecé el tratamiento para tener a Toribio estaba 4 ó 5 kilos arriba de mi peso. Pero durante el embarazo me comí todo y engordé casi 35 kilos. En la semana 38, cuando el obstetra me dijo que pesaba 99 kilos, le pedí no pesarme más. Faltaban dos semanas y no quería ver en la balanza que había pasado los cien... Pero ahora, seis meses después de parir, bajé 32 kilos. Me faltarían seis más para estar bien", contó la joven mamá a la revista Gente.

Luego de dar a luz, Juanita se puso en campaña para recuperar su peso ideal, algo que esta muy cerca de conseguir gracias a una dieta saludable y entrenamiento físico. "Durante el primer mes de Toribio consumía todo el día chocolate con almendras y galletitas Chocolinas. La lactancia me daba mucha necesidad de comer, porque estaba cansada, dormía mal y me levantaba a las 5 de la mañana para darle la teta. A los veinte días reemplacé el chocolate por las uvas. Al mes y medio ya había logrado bajar 15 kilos, porque Toribio no paraba de tomar la teta... ¡pero me faltaban casi veinte! Entonces empecé a entrenar y dejé de comer harinas y grasas. Yo, que no como carne de vaca ni de cerdo, las reemplazaba con pescado", explicó.

"Para el desayuno, un jugo de naranja con banana y dos galletas de arroz con mermelada y queso. Al mediodía, una ensalada con atún y huevos revueltos. A la noche, lo mismo. Si se me complica y me agarra ansiedad, me como un postrecito light. Solamente con la teta no bajás: tenés que hacer aeróbicos, elípticos, ejercicios localizados adentro de una cápsula y cuidarte con la comida", detalló sobre sus nuevos hábitos.

Sobre su vida profesional, la hija de Reina Reech y Nicolas Repetto tiene varios proyectos, entre ellos un blog llamado Mammmaminas, donde cuenta el lado B de ser mamá. Además confirmó que será panelista en Cuestión de peso, donde tendrá su propio camarín para atender las necesidades de Toribio.

A seis meses del nacimiento de su hijo Toribio luego de un tratamiento de fertilización, Juanita Repetto disfruta a pleno de ser mamá.

Sin embargo no todo fue soñado durante la llegada de su primer hijo, ya que la actriz llegó a pesar más de 100 Kilos durante el embarazo. "Cuando empecé el tratamiento para tener a Toribio estaba 4 ó 5 kilos arriba de mi peso. Pero durante el embarazo me comí todo y engordé casi 35 kilos. En la semana 38, cuando el obstetra me dijo que pesaba 99 kilos, le pedí no pesarme más. Faltaban dos semanas y no quería ver en la balanza que había pasado los cien... Pero ahora, seis meses después de parir, bajé 32 kilos. Me faltarían seis más para estar bien", contó la joven mamá a la revista Gente.

Luego de dar a luz Juanita se puso en campaña para recuperar su peso ideal, algo que esta muy cerca de conseguir gracias a una dieta saludable y entrenamiento físico. "Durante el primer mes de Toribio consumía todo el día chocolate con almendras y galletitas Chocolinas. La lactancia me daba mucha necesidad de comer, porque estaba cansada, dormía mal y me levantaba a las 5 de la mañana para darle la teta. A los veinte días reemplacé el chocolate por las uvas. Al mes y medio ya había logrado bajar 15 kilos, porque Toribio no paraba de tomar la teta... ¡pero me faltaban casi veinte! Entonces empecé a entrenar y dejé de comer harinas y grasas. Yo, que no como carne de vaca ni de cerdo, las reemplazaba con pescado", explicó.



"Para el desayuno, un jugo de naranja con banana y dos galletas de arroz con mermelada y queso. Al mediodía, una ensalada con atún y huevos revueltos. A la noche, lo mismo. Si se me complica y me agarra ansiedad, me como un postrecito light. Solamente con la teta no bajás: tenés que hacer aeróbicos, elípticos, ejercicios localizados adentro de una cápsula y cuidarte con la comida", detalló sobre sus nuevos hábitos.

Sobre su vida profesional, la hija de Reina Reech y Nicolas Repetto tiene varios proyectos, entre ellos un blog llamado Mammmaminas, donde cuenta el lado B de ser mamá. Además confirmó que será panelista en Cuestión de Peso, donde tendrá su propio camarín para atender las necesidades de Toribio.