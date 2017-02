LO MÁS IMPORTANTE

Te presentamos un resumen de temas relevantes que te van a servir para comenzar el miércoles.

1- Cartagena, un paraíso a conquistar por Atlético

Después de poco más de 11 horas de viaje, entre espera y trasbordos, la delegación llegó a Cartagena donde mañana, a las 19.15, se medirá con Junior, de Barranquilla, por el duelo de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores. A pesar del agotador viaje, en el grupo reinó el buen clima. “Tenemos por delante un partido difícil, como todos los de este nivel, pero esta vez con la diferencia de jugar primero de visitante”, sostuvo Pablo Lavallén.



2- Las provincias esperan otra refinanciación de deudas

El debate de un nuevo sistema de coparticipación federal de impuestos fue el tema central de la convocatoria. Sin embargo, varios ministros de Economía provinciales que asistieron ayer a la Casa Rosada plantearon a la Nación que refinancie los vencimientos de la deuda de este año y que contribuya a flexibilizar las paritarias docentes. Esto se conversó durante la cumbre realizada en Buenos Aires, de la que participaron varios ministros del gabinete del presidente Mauricio Macri. En la oportunidad, se deslizó la posibilidad de avanzar en el reemplazo del impuesto a los Ingresos Brutos por un IVA provincial. También se fijaron lineamientos para el control del gasto y del endeudamiento.



3- Las boletas del servicio de luz llegarán con la suba del 15%

La empresa EDET aplicará este mes un aumento del 15% en la boleta de la luz. Será la primera de las tres subas que significarán un reajuste total del 60%, entre febrero y abril. La compañía aseguró que la boleta que les llegue este mes a los usuarios tendrá un impacto acotado, ya que se cobraría sólo la mitad del servicio brindado. Para los 165.000 clientes beneficiados con la tarifa social, el incremento de la factura será mínimo o cero, agregó. El impacto en los bolsillos del resto de los usuarios tucumanos se situará entre 40 y 60 pesos.



4- Milani sostuvo que no conoció al soldado Ledo

César Milani, ex jefe del Ejército, declaró ayer durante tres horas y media frente al juez Fernando Poviña. Nervioso, negó haber estado involucrado en la desaparición del conscripto Alberto Ledo (fue en 1976). El ex militar se quebró emocionalmente en la indagatoria. Graciela Ledo, hermana de la víctima, lamentó que no haya quedado detenido. Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se manifestaron en los Tribunales.



5- Un pescador encontró los fósiles de un gliptodonte en el río Famaillá

“Siempre ando pescando por aquí y un día vi algo a lo lejos en la barranca”, sintetiza Edgardo Jiménez. Ese “algo”, a la vera del río Famaillá, son los fósiles de un gliptodonte, el quinto que se encuentra en la provincia y el primero en ese departamento.