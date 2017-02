"Es un día de recuerdo y de dolor, pero también de lucha"

DECLARACIONES

Hoy Ismael Lucena hubiese cumplido 31 años. Su familia pidió que dejen firme la condena de cadena perpetua contra Mondino Becero.

"A Ismael lo mataron cuando tenía 25 años. Hoy, que hubiese cumplido 31, es un día de recuerdo y dolor, pero también de lucha. Queremos cerrar esta etapa con el fallo de la Corte", anunció Isabel Lucena, la cuñada del joven asesinado en 2011.

Por esta causa se sentaron en el banquillo de los acusados cinco ex policías. Uno de ellos, Mondino Becero, fue hallado culpable del homicidio, que habría sido con el caño de un arma. Por este caso, lo condenaron a cadena perpetua.

"La causa está en la Corte. Ellos apelaron y nosotros pedimos sentencia firme, ya van a ser 10 meses del juicio. Mondino es el único que pidió salir, y vive en la misma zona que mi familia, es peligroso. Además, teniendo perpetua, es obvio que se fugaría", afirmó Lucena.

La mujer, además, opinó que estas situaciones no se terminaron: "Me sigue doliendo que sigan habiendo casos como el de Ismael. Siguen pasando como con Miguel Reyes Pérez o los agricultores de Tafí del Valle".

Por último, aseguró que este cumpleaños de Ismael fue diferente porque en noviembre ocurrió una tragedia. "Hay compañeros que murieron militando por esta causa", señaló, en relación a Marianella Triunfetti y Natalia Ariñez, quienes fallecieron cuando volvían de Famaillá y un auto las embistió. En el mismo vehículo que ellas viajaba la querellante Julia Albarracín, quien sufrió varias heridas por ese siniestro vial.

