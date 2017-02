Las fotos del primer desnudo de Florencia Peña para una revista

SE ANIMA A TODO

La actriz confesó que la difusión del video hot le ayudó a aceptarse: "soy una mina sexual que elige cómo vivir el placer".

Florencia Peña protagonizó una campaña de fotos hot para la revista Gente. A los 42 años, la actriz dejó en claro que se anima a todo y por primera vez decidió mostrarse desnuda para una producción.

Flor dejó en el pasado el video hot que se filtró en las redes sociales hace unos años, y aseguró que la difusión de las imágenes la terminó beneficiando. "Me hizo aceptar lo que soy: una mina sexual que elige cómo vivir el placer", contó y agregó que hoy disfruta de la vida "sin culpas".

Además, habló de la relación que mantiene con el ex tenista profesional salteño, Ramiro Ponce de León. "La distancia me enseñó que el amor es despego", comentó la actriz.

protagonizó una campaña de fotos hot para la revista Gente. A los 42 años, la actriz dejó en claro que se anima a todo y por primera vez decidió mostrarse desnuda para una producción.Flor dejó en el pasado el video hot que se filtró en las redes sociales hace unos años , y aseguró que la difusión de las imágenes la terminó beneficiando. "Me hizo aceptar lo que soy: una mina sexual que elige cómo vivir el placer", contó y agregó que hoy disfruta de la vida "sin culpas".Además, habló de la relación que mantiene con el ex tenista profesional salteño, Ramiro Ponce de León. "La distancia me enseñó que el amor es despego", comentó la actriz.