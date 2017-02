Aprobaron el ingreso de cinco nuevas aerolíneas al país

TRANSPORTE

Las empresas harán vuelos domésticos e internacionales y recibirán la autorización final en seis meses. Algunas pidieron instalar su cabecera en provincias del interior.

BUENOS AIRES.- La Junta Asesora del Transporte Aéreo (JATA) emitió dictamen favorable para que cinco nuevas compañías aéreas comiencen a operar tanto a nivel doméstico como regional. En adelante, se abre un período de 180 días para que las empresas puedan acreditar su capacidad técnica y su flota, condición sine qua non podrán operar.



El dictamen favorable de la JATA, si bien "no es vinculante" otorga a las empresas un plazo, para que puedan adecuar sus flotas y capacidad técnica, acorde con los requerimientos y estándares de las normas de aviación aerocomercial. En el análisis, se hizo hincapié en "el reconocimiento de una capacidad ociosa de todas las rutas, con su capacidad actual y sus índices de ocupación- haciendo foco en el mercado de cabotaje que en la Argentina se encuentra subdesarrollado".



El dictamen fue elevado al Ministerio de Transporte que es la autoridad de aplicación, para otorgar las nuevas rutas. A partir de hoy empiezan a correr 180 días de plazo para que las empresas acrediten capacidad técnica -disponibilidad de aeronaves- para operar. La resolución de la JATA otorgó a estas cinco compañías una autorización provisoria para operar en 77 nuevas rutas domésticas y 58 nuevas rutas internacionales.



Las compañías que fueron aprobadas son American Jet, Avian Líneas Aéreas, Alas del Sur, Andes Líneas Aéreas y FB Líneas Aéreas. Una de las novedades que muestra esta aprobación es que muchas compañías han solicitado operar con cabeceras en el interior del país, aun cuando hayan obtenido rutas regionales, según comunicó la agencia Dyn.



American Jet, obtuvo 13 permisos y tendrá su cabecera en la ciudad de Neuquén, mientras que Alas del Sur, con 21 autorizaciones, operará desde Córdoba. Andes consiguió siete rutas y tendrá base en Buenos Aires aunque la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) decidirá si lo hace desde el Aeropuerto Jorge Newbery o desde el Aeropuerto Ministro Pistarini (Ezeiza).



Avian se quedó con 16 rutas y también tendrá cabecera en esta capital aunque incorporará destinos que hasta ahora no están servidos como Tandil, Sunchales, Reconquista (Santa Fe), Concordia y Villa María (Córdoba). FB Líneas Aéreas, con 78 autorizaciones, es la única que operará rutas con cabeceras en distintas ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Salta, Rosario y Mendoza, San Carlos de Bariloche y Puerto Iguazú. Esta empresa solicitó operar la cabecera porteña desde la Base Aérea de El Palomar pero esto aun no fue aprobado debido a que falta que defina con que empresa atenderá los servicios de rampa y mantenimiento.



El Ministerio de Transporte informó que "mientras en la Argentina cada 100 habitantes viajan 25, en Chile el número es casi el triple, con 56 personas viajando en avión cada 100 habitantes". Nuestro país está quinto a nivel regional, por debajo de Chile, Brasil, Colombia y Perú. En los últimos 15 años Chile, Brasil, Colombia y Perú crecieron en cantidad de pasajeros en un 186%, mientras que la Argentina creció un 21%.