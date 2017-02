Se adelantaron las compras de útiles escolares: los precios subieron un 20%

DE VUELTA AL COLE

El movimiento se ve mayormente en librerías minoristas. Se desestiman nuevos incrementos. Algunos precios de referencia.

A tres semanas del inicio de las clases, ya comenzó la locura por las compras de útiles escolares. Padres y madres recorren las calles Junín y San Martín, en busca de mochilas, lápices, cuadernos y carpetas. Si bien no se ven los comercios colmados, sí hay largas colas en sus cajas. Empleados aseguran que el incremento de los precios, con respecto a 2016, ronda el 20 % y que las compras para el ciclo lectivo 2017 empezaron antes que años anteriores.



En las librerías de la calle San Martín, los compradores actuales son padres con hijos y grupos de adolescentes. Encargados de dichos locales informaron que este movimiento comenzó a mediados de enero y que el pico más grande de gente, lo recibieron los días previos a que entre en vigencia el programa "precios transparentes". “Este año se adelantaron a comparación de otros. Es más, vinieron como locos antes que saquen las cuotas sin interés”, dijo Florencia Bernasconi, encargada de una de las librerías del centro.





Según Alberto Malangone, encargado de otra librería minorista, los clientes intentan comprar todo de una sola vez para no tener que volver, por lo menos los seis primeros meses de estudio. “Ya no esperan a último momento como antes. Ahora vienen, eligen tranquilos y evitan el amontonamiento y la incomodidad de fin de mes. Generalmente ya vienen con el listado de las cosas que van a necesitar para el año y compran todo lo posible”, afirmó.



Tanto Bernasconi como Malangone aclararon que los aumentos de precios no fueron excesivos. “A lo sumo se incrementó entre un 19 y un 20 % en algunos productos, no mucho más”, expresó Alberto. Además aseguraron que no volverán a subir, por lo menos en la primera mitad del año: "si hasta el momento no aumentaron, seguramente ya no lo harán”, agregó Bernasconi.

Los productos más caros son los de marcas reconocidas o personajes de moda, pero también los más demandados: “la gente no escatima en cuanto a cosas escolares. Las cartucheras, mochilas y cuadernos de los dibujos conocidos, son los más vendidos, siempre”.





Los mayoristas no quedan atrás

Desde la semana pasada se empezó a ver gente haciendo fila en la puerta de los comercios mayoristas de la calle Junín, antes que estos abrieran. Llamó la atención que, a diferencia de otros años, las filas no superen las 10 personas y que la mayor cantidad de gente se concentre en los minoristas.



Hay dos grupos de clientes: los que compran para que les dure y los que llevan lo justo y necesario para usar los primeros días de clases. El primero es el que asiste a los mayoristas y suelen ser algunas madres o familiares que se unen para obtener el precio por mayor. “Llevan cuadernos, separadores de colores, tapas de carpetas y repuestos de hojas, sobre todo, pero ya les queda para todo el año”, expresó Gerardo Soraire, empleado de uno de los locales.



Algunos precios de referencia

- Mochila mediana: entre $ 400 y $ 900.

- Cartuchera: entre $25 y $250.

- Cuaderno ABC: de $ 92 a $ 120.

- Lápiz negro: $ 4.

- Lapicera azul: a partir de $ 10.

- Corrector: de $15 en adelante.

- Goma: de $ 4 a $ 10.

- Sacapuntas: a partir de $ 4.

- Block de hojas por 96: entre $ 72 y $ 84.

- Carpeta de dos tapas: $ 30 (clásicas) y entre $40 y $ 70 (dibujos).

- Argollas medianas: $ 5 el par.

- Papel para forrar: $ 10 el rollo.

- Plástico cristal: $ 15 el rollo.

- Juego de geometría: a partir de $ 25.