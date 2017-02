Imputaron a Oscar Parrilli y Oscar Mena por tráfico de influencias

JUSTICIA

Fue a raíz de una escucha telefónica en la que quedó registrada una negociación para que un juez no avance contra Ricardo Echegaray.

El fiscal federal Ramiro González imputó hoy por tráfico de influencias a los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, a raíz de la difusión de la transcripción de una supuesta escucha telefónica en la que hablan de influir sobre una decisión del juez federal Sebastián Casanello, informaron fuentes judiciales.



Por otro lado, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) volvió a desmentir hoy "en forma categórica" las acusaciones en contra del organismo del Estado por la supuesta difusión pública de comunicaciones telefónicas vinculadas a la ex presidenta Cristina Fernández y al ex funcionario Oscar Parrilli.



"El organismo rechaza en forma categórica cualquier vinculación con la difusión pública de comunicaciones telefónicas incluidas en la Causa Nº 481/2016 caratulada "N.N. s/ Abuso de autoridad y otro", indicó la AFI en un comunicado al que tuvo acceso DyN.



La AFI señaló que "como consecuencia de la divulgación a través de medios de comunicación de diversos audios y transcripciones de comunicaciones telefónicas que habría mantenido el ex director de esta Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, con distintos ex funcionarios nacionales entre los que se encontraba la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, este organismo se ve en la obligación de volver a negar terminantemente cualquier participación en forma directa e indirecta en su difusión pública".



"Por tal motivo, la Agencia rechaza nuevamente y de forma rotunda las falsas imputaciones que se han formulado en tal sentido", sostuvo el texto.



En ese marco, la AFI remarcó que "desde el inicio de su gestión, las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia han desarrollado las tareas propias de sus misiones y funciones, así como aquellas encomendadas por las autoridades judiciales, cumpliendo estrictamente las normas establecidas en la Ley 25.520, con las modificaciones introducidas por la Ley 27.126, observando en todos los casos la debida custodia, resguardo, reserva y confidencialidad que las citadas normas establecen".