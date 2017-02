La imagen del crimen del embajador ruso ganó el World Press Photo 2017

FOTOPERIODISMO

El diplomático Andrei Karlov fue asesinado en Turquía y la foto con su homicida, tomada por la agencia AP, se quedó con el premio más importante.

La imagen del asesino del embajador ruso en Ankara, con la pistola en la mano y el cuerpo del diplomático Andrei Karlov en el suelo en un segundo plano, ganó hoy el World Press Photo 2017, el premio más importante del fotoperiodismo internacional, por su "coraje y heroísmo" y porque "refleja el odio de nuestros tiempos".



Se trata de la fotografía "Un asesinato en Turquía", obra del fotoperiodista turco Burhan Ozbilici, que lleva 28 años trabajando para la agencia estadounidense Associated Press (AP) y que captó las imágenes de Mevlut Mert, el asesino del embajador ruso en Ankara, sin llamar su atención, evitando darle la espalda y con su cámara pegada al cuerpo.



Mert, un policía antidisturbios que estaba fuera de servicio, acribilló a balazos a Karlov en una sala de exposiciones de Ankara, el 19 de diciembre pasado.



El jurado del World Press Photo, que recibió más de 80.400 imágenes, reconoció en un comunicado que seleccionar la imagen de un atentado como fotografía del año fue "una decisión muy difícil".



"Tenía dos posibilidades: quedarme y hacer mi trabajo de periodista o salir corriendo", dijo Ozbilici, quien sintió "la responsabilidad de representar al periodismo", por lo que decidió continuar disparando con su cámara a pesar de que el asesino llegó a apuntar con su arma hacia el público. "Me dije: asesinaron al embajador, este es un momento histórico. Como periodista tengo la responsabilidad de hacer mi trabajo", contó.



La historia



Ozbilici, de 59 años, estaba en esa galería de arte de casualidad: ese día ya había terminado su jornada laboral y se encontró con un colega al que quería ver. "Él tenía que ir a una exposición para hacer fotografías, si me hubiera dicho de encontrarnos en un café no habríamos ido", recordó.



Llegó unos quince minutos tarde al evento y cuando se enteró que el embajador ruso en Turquía hablaría a la audiencia, pensó en aprovechar la ocasión para fotografiarlo. En ese momento se acercó a la primera fila para hacerle dos instantáneas "sin prestarle atención al hombre que estaba detrás".



Ese hombre era Mevlut Mert, un policía antidisturbios de 22 años que estaba a punto de cometer un atentado. Tras tomar esas primeras fotografías el periodista se entremezcló con el público, pero no llegó a apagar su cámara. Segundos más tarde, Mert sacó su arma y disparó nueve veces contra el embajador, lo que provocó su muerte en el acto.



"Fue un gran estruendo", recuerda Ozbilici. "Yo no lo vi porque tenía más personas delante de mí", pero la mayoría de la gente "salió corriendo a los lados, mientras otros se tiraron al suelo", recordó.