En vísperas de San Valentín, los comerciantes aseguran que hay poco movimiento

DÍA DE LOS ENAMORADOS

En los locales que ofrecen productos relacionados a la fecha mantienen la esperanza de que mañana repunten las ventas.

Faltan apenas unas horas para que comience el Día de los Enamorados, pero hasta hoy las ventas en locales afines se encuentran deprimidas. Encargados de chocolaterías, florerías y regalerías, aseguran que las ventas están más quietas que en temporadas anteriores, pero que no pierden la esperanza de que mañana repunten.



Al recorrer las calles del centro tucumano se ve escasa decoración sobre la ocasión, no como años anteriores. En los comercios que venden cosas relacionadas a la fecha desconocen el motivo, solo afirman que sí se promocionó menos. “A pesar de eso, lo bueno es que hay cosas de todos los precios así que siempre, algo chiquito se puede regalar”, comentó la responsable de una regalería de la peatonal Mendoza.



En una encuesta que realizó LA GACETA el sábado, la mayor parte de los tucumanos participantes afirmó que no gastará más de $ 300 en el regalo para su pareja. Desglosada, el 20,55 % llegará a los $ 500; el 19,96 %, a los $ 2.000; el 12,72 % pagaría hasta $1.000; un 2,35 %, hasta $ 1.500, y el porcentaje restante, menos de $ 300.



Según los empleados consultados, quienes más compran –sin importar el precio-, son los hombres. “Eso sí, llevan todo listo y vienen cinco minutos antes de que cerremos. En cambio, las mujeres se toman su tiempo, buscan precios y arman algo ellas mismas”, dijo la encargada de una chocolatería ubicada en la calle San Martín. "De igual forma, las mejores ventas se dan el mismo día", finalizó.