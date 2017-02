Video: Adele se equivocó y tuvo que interrumpir su homenaje a George Michael

PREMIOS GRAMMY

La británica subió al escenario para rendirle un tributo a George Michael pero algo no le gustó y pidió volver a empezar

Adele ofreció un accidentado homenaje al cantante británico George Michael en los premios Grammy 2017, que se vio obligada a reiniciar en medio de los aplausos de los asistentes a la ceremonia, que la animaron pese a su traspié. Luego tuvo que pedir disculpas tras recibir el premio a la Canción del año.

Tras una sentida presentación en el que el conductor del Grammy, James Corden, calificó la música de George Michael como "honesta" y "alegre", Adele ingresó al escenario por segunda vez en la noche (previamente había cantado "Hello") para ejecutar un nuevo arreglo de la clásica "Fastlove", sencillo del álbum "Older" de 1996.

El homenaje preparado por Adele a George Michael en el Grammy tuvo un accidentado inicio cuando la cantante dijo un improperio (la frase fue censurada) y pidió frenar la presentación y pidió disculpas, para luego decir que debía iniciar nuevamente. Al final de su presentación, Adele lloró y recibió la ovación de los asistentes a la ceremonia.

La cantante británica tuvo que esperar a ganar el premio a Mejor canción por "Hello" en el Grammy 2017 para recién ahí pedir perdón por lo dicho durante el homenaje a George Michael. Adele recibió su premio pero en lugar del habitual discurso de agradecimiento empezó con una disculpa.

"Quiero disculparme por las malas palabras. No quise ofender a nadie. Muchas gracias por este premio", señaló Adele al recibir su premio Grammy a Canción del año.

Fallecido en la Navidad del 2016, George Michael fue un asiduo a las ceremonias de los premios Grammy desde 1998. Ese año ganó el premioo a Mejor interpretación de rhythm & Blues Vocal - Dúo o Grupo gracias a "I Knew You Were Waiting (For Me)", una colaboración que hizo con Aretha Franklin.

